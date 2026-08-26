River afrontará este miércoles uno de los partidos más importantes de su temporada. Desde las 21.30, recibirá a Independiente Santa Fe en el estadio Monumental por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana, una serie que quedó completamente abierta tras el empate 0-0 en Colombia.

Para el equipo de Eduardo Coudet no será un partido más. Además de la posibilidad de meterse entre los ocho mejores del certamen continental, el encuentro aparece como una prueba de fuego para un plantel que todavía no logra encontrar regularidad y para un entrenador que comienza a convivir con las primeras muestras de impaciencia por parte de los hinchas.

El empate en El Campín dejó sensaciones encontradas. River logró traerse un resultado que le permite definir la clasificación en Núñez, aunque mostró dificultades para generar juego y no pudo imponer condiciones frente a un rival que también tuvo sus oportunidades.

La realidad del Millonario tampoco es la mejor en el Torneo Clausura. Viene de empatar 2-2 ante Vélez y apenas consiguió una victoria en las primeras seis fechas, un rendimiento que lo mantiene lejos de los puestos de protagonismo y aumenta la presión sobre el equipo.

Sin embargo, para esta noche decisiva, Coudet tendrá una noticia que esperaba desde hace varios días: podrá volver a contar con Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Sebastián Driussi, tres jugadores que no estuvieron en la ida y que ahora aparecen como titulares para reforzar la estructura del equipo.

Los regresos de Montiel y Acuña le permitirán recuperar a sus laterales naturales, una situación que no pudo darse en Bogotá, donde el entrenador debió improvisar con futbolistas fuera de posición. Además, Driussi reaparecerá en ataque para acompañar a Ángel Correa, uno de los jugadores más determinantes de las últimas semanas.

Del otro lado estará un Independiente Santa Fe que llega con la ilusión intacta. El conjunto colombiano demostró en la ida que puede complicar a River y ahora intentará dar el golpe en el Monumental. Aunque tampoco atraviesa un gran momento en su campeonato local, donde viene de empatar 0-0 ante América de Cali y suma dos encuentros consecutivos sin convertir goles, el equipo de Pablo Repetto sabe que una victoria lo depositará en los cuartos de final.

La previa también tuvo condimentos extras. En las últimas horas, dirigentes del conjunto colombiano le pusieron picante a la serie con declaraciones sobre el presente de Thiago Almada, una de las grandes figuras del Millonario. Ahora, todas las palabras quedarán de lado cuando la pelota empiece a rodar en Núñez.

River tendrá la presión y la obligación. Independiente Santa Fe, la ilusión de dar el golpe. Noventa minutos para definir quién sigue soñando en la Copa Sudamericana y quién se despide antes de tiempo.

Probable formación de River

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Joaquín Freitas, Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

DT: Eduardo Coudet.

Probable formación de Independiente Santa Fe

Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Kevin Balanta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Nahuel Bustos, Alexis Zapata; Hugo Rodallega.

DT: Pablo Repetto.

Datos del partido

Partido: River vs. Independiente Santa Fe.

Competencia: Copa Sudamericana – Octavos de final (vuelta).

Estadio: Monumental.

Hora: 21.30.

Árbitro: Esteban Ostojich.

TV: ESPN.