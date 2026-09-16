El Patín Carrera neuquino se hizo sentir nuevamente en una competencia internacional. Muchos años pasaron para que un corredor de la provincia se anote con una medalla de oro, esta vez fue Benjamín Gader, quien se quedó con los 5.000 por puntos en los Juegos Suramericanos que se disputan en la provincia de Santa Fe.

Con 15 puntos, superando por uno a Ken Kuwada, también de Argentina, el patinador del club Alta Barda cosechó una medalla con mucho sacrificio detrás, “Hace dos años la preparación viene siendo bastante buena, muy dura. Veníamos con expectativas altas, pero no sé si tanto. Teníamos como objetivo tratar de ganar una medalla y, al final, se dio y de la mejor manera posible”. Dijo Gader, a Grito Sagrado post ceremonia de premiación.

El plan de carrera salió como se esperaba, el patinador argentino estuvo siempre en el pelotón y guardado, para cuando llegue el momento comenzar a sumar. “Yo venía bien, venía cómodo, y lo que nos propusieron fue tratar de sumar y darlo todo al final. Entonces fui guardadito y cuando vi la posibilidad, salió bien”.

“La vengo esperando hace un montón. Hubo varios años en los que no pude estar en el equipo nacional. A partir del año pasado volví a estar después de tres años sin poder clasificar. Y ahora este año nos fuimos a preparar a otro país. Estuvimos tres meses fuera de mi casa y volver a esta competencia de esta magnitud en nuestra casa, con toda nuestra gente, la familia, la gente del club, con todo el mundo del patín argentino presente y haciendo el aguante, la verdad fue hermoso”.

podio final, con 1-2 para Argentina

Después de muchas competencias, los corredores argentinos finalmente pueden correr en el país, y en un torneo sumamente relevante, “Es como una presión sana, una presión buena. Lo das todo, y un poquito más. Te dan ganas de darlo todo por toda la gente que está ahí hinchando, alentando, gritando. haber logrado lo que logramos hoy acá, en nuestro país, la verdad que es un orgullo para mí”.

Al presentación de los patinadores neuquinos terminó en la mañana del miércoles. En los 10mil por eliminación, Gader terminó en el 5to puesto , mientras que Lucía Monje quedó en la 8va colocación.

La entrevista completa Benjamín Gader en el programa Grito Sagrado: