La aprobación de la Ley 3562 abrió una nueva etapa para cientos de deportistas neuquinos que hasta ahora debían afrontar dificultades para sostener sus estudios mientras participaban de competencias provinciales, nacionales e internacionales. La normativa crea el Régimen Provincial de Acompañamiento de las Trayectorias Educativas de Estudiantes Deportistas y fue aprobada por unanimidad en la Legislatura de Neuquén.

En el programa Grito Sagrado, que se emite por AM550 y 24/7 Canal de Noticias, la secretaria de Deportes y Juventudes de Neuquén, María Fernanda Villone, y el patinador de la Selección Argentina Benjamín Gader analizaron el alcance de la nueva herramienta.

“Vivimos algo histórico con esta ley. Va a quedar marcada en la historia del deporte neuquino”, afirmó Villone.

La funcionaria destacó que la iniciativa surgió a partir de situaciones concretas que atravesaban jóvenes deportistas de toda la provincia. “El gobernador Rolando Figueroa escuchó a los deportistas, a sus padres y a sus madres. Por eso impulsó esta iniciativa, que marca un antes y un después para ellos”, sostuvo.

Según explicó, el proyecto fue enriquecido durante su paso por las comisiones legislativas. “Las distintas opiniones de los bloques quedaron reflejadas en un despacho unificado. Creo que justamente el debate permitió alcanzar la unanimidad. Todos aportaron su mirada”, señaló.

Villone recordó además el clima que se vivió durante la votación. “Había muchísimos jóvenes, adolescentes, familias, presidentes de clubes y federaciones. Incluso mucha gente quedó afuera porque no había lugar para todos. Fue una verdadera fiesta”, expresó.

Benjamín Gader contó cómo perdió un año de facultad por representar al país

Benjamín Gader, deportista neuquino que integra la Selección Argentina de patín fue mencionado como uno de los ejemplos de las dificultades que busca resolver la nueva legislación. “La verdad que una alegría enorme. Es un paso importantísimo para todos los deportistas de Neuquén”, expresó.

Luego recordó una situación personal que terminó convirtiéndose en uno de los argumentos más visibles durante el debate. “Después de aquella charla terminé perdiendo un año de facultad por las concentraciones con la Selección Argentina. Por eso esta ley es fundamental para nuestro trabajo y desarrollo como deportistas”, relató.

La referencia generó una inmediata reacción de Villone. “Aunque lo que le ocurrió fue muy difícil, ellos son nuestro orgullo. Trabajamos para eso. Hay que mirar hacia adelante. Nos caemos, nos levantamos y seguimos”, respondió.

La funcionaria agregó que la provincia busca acompañar a quienes representan a Neuquén dentro y fuera del país. “Quiero felicitar a Benja y a todos los deportistas porque representan a Neuquén de una manera que nos llena de orgullo”, manifestó.

Mientras tanto, Gader ya piensa en los próximos desafíos internacionales. “Se acerca la etapa para la que trabajamos todo el año. Estoy muy feliz”, comentó.

El deportista también valoró el respaldo recibido durante las últimas temporadas. “Quiero destacar el apoyo que estamos recibiendo. Las becas, el acompañamiento con los traslados y todo lo que necesitamos para poder competir”, señaló.

Según explicó, el próximo compromiso será el Campeonato Panamericano de Colombia, que comenzará el 14 de julio en Ibagué. Después continuará entrenando en Bogotá hasta septiembre para preparar los Juegos Odesur.

“Que sea en nuestro país es algo espectacular. Voy a poder tener cerca a mi familia, a la gente del club y a quienes me acompañan todos los días”, destacó sobre la cita sudamericana.

Con la nueva ley ya aprobada, Neuquén busca que las historias de jóvenes que debían resignar materias, exámenes o años completos de cursada queden atrás. La intención es que el crecimiento deportivo y la formación académica avancen por el mismo camino para quienes representan a la provincia en cada competencia.

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