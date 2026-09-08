La polémica entre Vélez y Boca por la mala inclusión de seis futbolistas extranjeros en el cruce de Copa Argentina sigue sumando capítulos. Mientras el Tribunal de Disciplina analiza la presentación realizada por el club de Liniers, el presidente Fabián Berlanga salió a respaldar con firmeza la postura institucional y dejó una serie de declaraciones que encendieron aún más el debate.

El máximo dirigente del Fortín fue contundente al defender el reclamo y aseguró que el reglamento no deja lugar para interpretaciones. “Lo que corresponde es el Artículo 18, que Vélez ganó el partido 3-0. Después podrán inventar un montón de cosas”, disparó Berlanga en entrevista, convencido de que la sanción deportiva debe favorecer a su equipo.

La controversia se originó luego de que Boca incluyera a seis futbolistas extranjeros en la planilla del encuentro de octavos de final que terminó con clasificación xeneize por penales. Desde Vélez sostienen que el reglamento permite un máximo de cinco y que no existe ninguna excepción en la Copa Argentina que habilite ampliar ese cupo.

“Cuando vimos la planilla al otro día nos llamó la atención inmediatamente. Contamos dos o tres veces y vimos que eran seis. Hicimos las averiguaciones y ninguno tenía doble ciudadanía, que no hay que confundir con la residencia”, explicó Berlanga al relatar cómo detectaron la supuesta infracción.

Uno de los puntos centrales de la discusión gira en torno a Ángel Romero. Desde Boca argumentan que el paraguayo no ingresó al campo de juego y, por lo tanto, no existió una ventaja deportiva. Sin embargo, en Vélez consideran que el hecho de haber estado disponible ya constituye una infracción reglamentaria.

“Estaba en el juego, el árbitro podía amonestarlo o expulsarlo. Participaba del partido”, sostuvo el presidente velezano, rechazando de plano la interpretación impulsada por el club de la Ribera.

Berlanga también insistió en que la documentación oficial respalda la postura del Fortín. “La planilla que recibe el árbitro es muy clara. Los seis jugadores en discusión tienen al lado del nombre una banderita. No es así con los que tienen doble ciudadanía”, remarcó.

Además, reveló que la dirigencia actuó con cautela antes de avanzar formalmente. “Siempre estuvimos convencidos de hacer la presentación, pero necesitábamos tener la seguridad de que los extranjeros no tenían la doble ciudadanía”, explicó.

En la denuncia presentada ante el Tribunal de Disciplina, Vélez solicita que se declare la alineación indebida de Boca y que se aplique la derrota por retirada o renuncia, registrando oficialmente un triunfo 3-0 para el conjunto de Liniers, apoyándose en los artículos 18.2 y 26.1 del Código Disciplinario.

Mientras tanto, Boca prepara su defensa. Desde la institución que preside Juan Román Riquelme sostienen que existen antecedentes similares que fueron resueltos con sanciones económicas o apercibimientos, sin modificar resultados deportivos. Además, remarcan que Romero permaneció en el banco durante todo el encuentro y que no hubo beneficio competitivo.

La decisión final ahora quedó en manos del Tribunal de Disciplina. Sin embargo, en Vélez mantienen la confianza y Berlanga fue categórico al cerrar su postura: “No encuentro por qué nos digan que no. Será una decisión del Tribunal y después la gente tendrá que juzgarla”. Una frase que resume la convicción con la que el Fortín sostiene uno de los reclamos más resonantes del fútbol argentino en los últimos tiempos.