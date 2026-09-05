La eliminación por penales frente a Boca todavía no terminó para Vélez. Después de quedar afuera de la Copa Argentina en los octavos de final, el club de Liniers decidió ir a fondo y presentó un reclamo formal ante el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino para pedir la impugnación del partido y su avance a los cuartos de final.

Qué pide Vélez tras la eliminación de la Copa Argentina ante Boca

El fundamento de la presentación realizada por Vélez apunta directamente a la conformación de la planilla oficial utilizada por Boca en el encuentro disputado el pasado 2 de septiembre. Según sostiene la institución de Liniers, el Xeneize incluyó seis futbolistas extranjeros, cuando la normativa vigente establece un máximo de cinco habilitados para integrar la nómina de un partido.

La acusación de Vélez se basa, según explicó el propio club, en documentación oficial. Desde Liniers aseguraron que la supuesta irregularidad surge de la planilla del encuentro y de los registros del sistema COMET de la AFA.

Qué jugadores de Boca señala Vélez en su reclamo

Los seis futbolistas que Vélez señala son el arquero colombiano Álvaro Montero, el uruguayo Leandro Lozano, el colombiano Sebastián Villa, el chileno Carlos Palacios, el ecuatoriano Enner Valencia y el paraguayo Ángel Romero.

A través de sus canales oficiales, Vélez confirmó la presentación ante el Tribunal de Disciplina y dejó en claro que pretende que el reclamo tenga consecuencias deportivas. La institución no busca solamente que se analice la situación, sino que solicitó formalmente la impugnación del partido y que se le otorgue el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina.

"La presentación se funda en un hecho objetivo y documentado: Boca Juniors incluyó en la planilla oficial del encuentro a seis futbolistas extranjeros cuando la normativa vigente establece un máximo de cinco habilitados para integrarla", sostuvo Vélez en su comunicado.

El reclamo abre ahora una nueva instancia después de un partido que había terminado con Boca avanzando por penales. La definición dentro de la cancha quedó atrás y la serie pasó a disputarse también en los escritorios, donde el Tribunal de Disciplina deberá analizar la documentación presentada por el conjunto de Liniers.

Mientras Boca continúa con su clasificación a los cuartos de final en suspenso por esta presentación, Vélez espera una resolución que podría cambiar por completo el destino de una serie que parecía definida. La pelota, esta vez, quedó del lado de la AFA.