Vélez Sarsfield presentó ante el Tribunal de Disciplina de la AFA la protesta formal por la indebida inclusión de Boca Juniors de seis extranjeros en el partido por los octavos de final de la Copa Argentina que terminó perdiendo en los penales y el presidente del club de La Ribera se expresó molesto por está situación.

El titular de la Comisión Directiva Azul y Oro, Juan Román Riquelme, fue consultado en su arribo al estadio de Gimnasia de Mendoza, sede del partido por la 8ª fecha del Torneo Clausura, y el ex capitán apeló al potrero: “Los partidos se ganan en la cancha”, dijo.

Casi con una regla implícita del amateurismo, Riquelme le apuntó directamente al cuerpo técnico de Vélez: “Los conozco bien a Guillermo y Gustavo (Barros Schelotto), también al 'Pocho', (Federico) Insúa. Creo que a ellos también les gustaba ganar los partidos en la cancha”.

La movida comenzó a tejerse en el último día de la semana y los de Linieres avanzaron con pruebas. Reglamentariamente, los clubes de primera división pueden tener hasta media docena de jugadores extranjeros dentro del plantel, pero sólo hasta cinco deben ser incluidos en un mismo partido.

Para El Fortín, la sola firma en planilla oficial de juego es suficiente, mientras Boca esgrime que sólo cinco vieron acción en el partido ya que el paraguayo Oscar Romero no ingresó.

Además del delantero estamparon su registro el uruguayo Leandro Lozano, el chileno Caros Palacios, el colombiano Álvaro Montero, el ecuatoriano Enner Valencia y el también colombiano Sebastián Villa.

Otro de los argumentos

La otra explicación que Boca encuentra en su defensa es el tiempo de residencia laboral del delantero Villa, quien se mantuvo en Mendoza junto a Independiente Rivadavia por los últimos dos años.

Lo cierto es que ahora deberá fallar el Tribunal de Disciplina por esta cuestión, antes del 27 de septiembre que se ha fijado como la fecha para disputar la llave de cuartos de final, ante Racing, nuevamente en Córdoba.