Se puso en marcha la gran final de la Liga Regional de Básquet femenino, competencia que entrega un lugar en la Liga Nacional 2026. El Biguá superó 70-39 a Pacífico en el primer juego disputado en EL Nido, quedando a borde del bicampeonato.

El equipo de Jaime dominó de punta a punta el cotejo, dejó marcada su jerarquía e intensión de volver a jugar la máxima categoría del básquet femenino. sacó ventaja rápidamente y no reguló ante unas Decanas que poco pudieron hacer.

El primer cuarto fue 15-10 y 35-17 (20-7) el segundo, con un parcial de 20-7 que se volvió irremontable. En el tercero estiró diferencias por 54-32 (19-15), y en el último sentenció el pleito con holgura por 31 puntos, y un parcial de 16-7.

Pacífico busca igualar la serie en el Viejo Ramirez el Viernes 21hs- Foto Pablo Chagumil

Agustina Jourdheuil fue la goleadora de la noche con 23 puntos, Julieta Tell determinante en la conducción, aportando además 13 y Valeria Fernández con 11. En la visita se destacó Candela Saavedra con 16 unidades.

EL segundo juego será el viernes 28 en el Viejo Ramírez desde las 21.30. Si gana Biguá se corona bicampeonas de la competencia, repitiendo el logro obtenido en el 2025.

La Liga Regional entrega un lugar para la Liga Nacional de Básquet 2026-27, que ya lo tiene a Independiente por haber logrado la permanencia en la temporada pasada. En el caso de ser las Bigualas, será su segunda presentación en la categoría.