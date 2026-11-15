El Biguá de Neuquén capital está atravesando un difícil presente en la Conferencia Sur de la Liga Nacional Femenina de Básquetbol 2026/2027, este sábado cayó por séptima vez en la competencia, apenas ganó un partido, en el estadio Manu Ginóbili de Bahiense del Norte cayó ante Unión Bahía Blanca por 62 a 57.

Quinta derrota consecutiva marcan el rumbo del conjunto que orienta Javier Ielmini. Las bonaerenses se impusieron en un gran cierre de juego y dentro de un ida y vuelta en detalles y errores por ambos lados. Delfina Alves fue la gran figura con 19 puntos y 13 rebotes, sumado a Juana Montivero con 16 tantos en el elenco local.

El comienzo contó con rachas de ambos lados. Unión Bahía se mostró firme para iniciar 4 a 0 teniendo a Juana Montivero como eje en ambos lados. El Biguá creció a partir del juego de Sofía Wolf y Charo Lértora sumando a distancia y generando un parcial 10 a 0 en velocidad. Las bahienses levantaron en ritmo, defendieron con éxito, y tanto Delfina Alves como Belén Tombesi solucionaron diferentes problemas para cerrar el primer cuarto arriba por 16 a 15.

El juego continuó parejo. Ambos elencos con muchos problemas en su juego (27 pérdidas combinaron), donde Unión Bahía padeció sus errores no forzados. El Biguá aprovechó las salidas de las internas de Unión Bahía, fue un poco más punzante pero sin lograr establecer diferencias. Clara Della Rosa fue clave en defensa y con su envergadura para ubicarse, y agregando a Lértora como eje ofensivo para terminar al frente ´pr uno el primer tiempo por 26 a 25.

Flojo comienzo de El Bigúa en la Liga Nacional Femenina de Basquetbol

Nada cambió en el tercer cuarto. Ninguno de los dos equipos pudo escaparse en el score, mantuvieron sus problemas de pérdidas, y sin claridad dentro del juego. Agostina Leguizamón y Alves tomaron las riendas, hubo un buen triple de Montivero para pasar al comando y mejores decisiones en el uno contra uno para sacar ventajas. El Biguá falló a distancia, le costó mucho anotar, Unión defendió con cierto éxito y cerró arriba apenas el tercer cuarto por 38 a 37.

El final fue lo mejor del partido. Hubo mucha tensión y errores tanto de juego como desde la línea (apenas 2 a 2 ent tres minutos 30 segundos). Alves anotó para escaparse, y fue clave la aparición de Martina Bussetti como segunda espada de Leguizamón y sosteniendo a Wolf en defensa. El Biguá no logró emparejar, y llegó un triplazo de Bussetti en la transición para descontar y ponerse a siete, 46 a 39.

Unión Bahía manejó la ventaja, El Biguá descontó, aunque Bussetti aportó otro doble y libres para estirar a 9 de ventaja. Las locales estuvieron mucho más finas, Leguizamón con un bombazo, y otro más de Tombesi con el reloj encima se puso 58 a 46 arriba. El Bigua castigó con dos triples seguidos, dos tiros de res falló Alves y en la replica encestó otro Wolf para un parcial de 9 a 0 para los neuquinos. En el final, Alves anotó dos libres y un doble y selló la victoria para salir del último lugar y obtener la segunda victoria en el torneo.

Los números de El Bigúa

Las estadísticas no admiten discusión. En ocho partidos jugados, apenas ganó uno y perdió los siete restantes -cinco en forma consecutiva-, tiene 9 puntos y una efectividad del 12,5%. Ha perdido a Jourdheuil y Mendoza por el resto de la temporada, y no ha podido reemplazarla, más allá de la buena imagen que dejo Sofía Wolf desde que llegó.

Se habla de tres refuerzos para lo que sigue de la competencia, algunas llegadas y otras bajas, que lo llevan a un presente inésperado y por demás complejo.