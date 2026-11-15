La edición 2026 del Torneo Pre Federal 2026 en su Conferencia Sur, que reune a equipos de la Federación Neuquina de básquet y la Asociación Alto Valle entrará este domingo en su etapa decisiva con el comienzo de los cuartos de final en la modalidad play off. una instancia que tendrá cuatro cruces y un premio importante además de seguir en carrera por el título, los equipos buscarán la clasificación a la Liga Federal 2027.

La jornada contará con dos enfrentamientos clásicos. El de Plaza Huincul, donde Pérfora, que terminó primero en la fase regular, recibirá a Petrolero Argentino en el Oscar Piti Claris. Mientras que el otro derby será el de Centro Español que será local ante Club Plottier en El Templo.

Los otros cruces serán entre Deportivo Roca, segundo en la etapa inicial, que enfrentará a Independiente de Neuquén en el Gimena Padín, mientras que Pacífico, actual campeón, comenzará la defensa del título frente a Atlético Regina en el Viejo Ramírez en el micro centro de la capital provincial.

El segundo partido de la serie se jugará el miércoles 18, con localías invertidas. En caso de ser necesario un tercer encuentro, se disputará en la cancha del equipo mejor ubicado durante la fase regular.

El programa de este domingo en el Pre Federal

20.30: Pacífico vs. Atlético Regina, en el Viejo Ramírez.

20.30: Pérfora vs. Petrolero Argentino, en el Oscar Piti Claris.

21.00: Centro Español vs. Club Plottier, en El Templo.

21.00: Deportivo Roca vs. Independiente, en el Gimena Padín.