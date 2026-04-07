Biguá dio el golpe y se ilusiona con bajar a las candidatas "Estamos en nuestro mejor momento"

La Liga Nacional de Básquet Femenina jugó este fin de semana su primer juego de Playoffs de los cuartos de final de conferencia. Biguá dio el gran golpe superando a Ferro 73-61, dejando el primer juego en casa y yendo a Buenos Aires a buscar una histórica clasificación.

“Estamos en nuestro mejor momento” dijo Agustina Jourdheuil en la previa, y en el juego lo demostraron de gran forma: dominando de punta a punta. “Ferro es un gran rival, está muy pareja la liga. Tuvimos mucha confianza, sabemos que podemos y se nos dio todo”.

Con relación al gran triunfo, una de las claves fue bajar el porcentaje de 70 puntos, y dejarlas en 60, “dominamos los rebotes defensivos. Nos pudimos llevar el juego con pequeñas cosas.

En la primera experiencia de Liga, Biguá fue de menos a más, llegando de buena forma a los Playoffs, “mejoramos muchísimo desde que arrancó el torneo en octubre, tuvimos altibajos con compañeras que se fueron y otras que vinieron. Con la llegada de Adrián (Martín) mejoramos muchísimo en la parte física y están los resultados a la vista, esta temporada terminamos 7° y metimos un partido importante”.

la llegada de Sänchez le dio otro ritmo al juego de las verdes

Además del juego de “Jourdhe”, mucho tuvo que ver el crecimiento con el arribo de Javiera Campos, baje chilena que marcó 17 puntos, tomó 10 rebotes y entregó 6 asistencias, “Es el cerebro del equipo, más allá de su talento, tiene una cabeza para manejar todo y ver otras situaciones que dentro de la cancha no se ven. Tenemos muchas posibilidades en nuestro equipo para atacar. Tenemos jugadoras que pueden jugar en dos puestos, herramientas tenemos”.

En la temporada, la experimentada jugadora lleva un promedio de 34 minutos por partido, y 13.6 puntos, marcando un total de 491. EL próximo sábado, Biguá irá por el gran golpe ante Ferro en Caballito, en el caso de no conseguir el triunfo, tendrá el tercer juego el día domingo.

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