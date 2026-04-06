En una nueva jornada de la Liga Nacional Femenina de Basquetbol y por los Play off El Biguá derrotó a Ferro por 73 a 61, con Javiera Campos como la mejor para el local con 26 de valoración (17 puntos y 10 rebotes) y Florencia Fernández para el visitante con 19 de valoración (13 puntos y 6 rebotes).

El primer cuarto fue favorable para el equipo neuquino (23-11), con baja efectividad para el equipo dirigido por Ganbriel Fernández. En el segundo fue mejor la visita, con un parcial de 15 a 21 y terminando la primera mitad 38 a 32 con buenas anotaciones de Florencia y Julia Fernández.

En el tercer cuarto, el local impuso condiciones (3 triples) en menos de 3 minutos, lo que obligó al técnico visitante a pedir tiempo muerto para ordenar a su equipo. Con buenas anotaciones de Agustina García (12 puntos) para finalizar 54 a 42 y con un parcial 16 a 10 a favor del equipo del sur. En el último segmento nada pudo hacer el verdolaga, la baja efectividad y la poca conexión no le permitieron acortar la diferencia (19 a 19) para finalizar el partido 73 a 61.

La serie continuará el próximo sábado 11 en el Héctor Etchart (Ciudad de Buenos Aires) y de ser necesario un desempate jugarán el domingo 12 en el mismo escenario.

Caída de Independiente

Fue triunfo 74-50 para Talar, que se lleva un importante triunfo en intentará definir la serie de playoffs como local el próximo fin de semana.

En un inicio parejo, donde ambos equipos se estudiaron y golpearon punto a punto durante los primeros minutos. El partido comenzó a inclinarse a favor de la visita gracias al gran nivel de Luciana Delabarba y Estefanía Fajardo, quienes marcaron una diferencia de ocho puntos en el marcador. En Independiente, Laila Raviolo y Martina Torres sostuvieron el buen arranque local.

Durante el segundo cuarto, El Talar mantuvo el control del juego, aunque las neuquinas reaccionaron y lograron acercarse a cinco puntos. La visita respondió rápidamente para volver a estirar la ventaja.

El quiebre definitivo llegó en el tercer cuarto: las aurinegras lo ganaron con contundencia por 24-9, apoyado en los triples de Agustina Marín y una defensa intensa que forzó 19 pérdidas en el conjunto local. Esa diferencia fue determinante para encaminar el partido.

En el último período, y con el resultado prácticamente definido, ambos equipos apostaron a la rotación. Martina Torres se destacó en Independiente con 12 puntos, mientras que en Talar sobresalieron Agustina Marín (12) y Luciana Delabarba (11), piezas clave en la victoria.