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Lunes 23 de Marzo, Neuquén, Argentina
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LIGA NACIONAL FEMENINA

El Biguá otra vez se quedó con el clásico en Neuquén

En el estadio Ruca Che fue triunfo frente a Independiente Neuquén por 82 a 67

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Lunes, 23 de marzo de 2026 a las 16:08
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Así festejaron las chicas de El Biguá su victoria ante Independiente de 82 a 67 en la Liga Femenina de Basquetbol

En un partido jugado en el estadio Ruca Che del barrio San Lorenzo de Neuquén capital, El Biguá derrotó a Independiente por 82 a 67 en duelo de equipos neuquinos en la reanudación de la fase regular de la Liga Nacional Femenina de Basquetbol. La chilena Javiera Campos fue la goleadora de la noche con 20 puntos para el equipo local, mientras que Laila Raviolo con 19 puntos fue la más efectiva para el elenco "Rojo".

Con un comienzo muy cerrado en el primer cuarto (23 a 23), con buenas contribuciones de Javiera Campos (10 puntos) y de Martina Torres (8 puntos) para los visitantes. El segundo cuarto fue mejor el local (20 a 16), que logró sacar diferencia para terminar arriba en la primera mitad 43 a 39.

El tercer cuarto le permitió al equipo de la rivera mantener la diferencia (16 a 15) con los aportes de Agustina García en toda la cancha, demostrando porque llega como una de las más experimentadas de la liga, de esta manera las dirigidas por Rubén Jaime cerraron el tercer periodo 59 a 54.

En el último cuarto, Independiente intentó acortar la distancia, con los aportes de Laila Raviolo y de Martina Torres, pero el juego en equipo del verde le permitió cerrar el encuentro 82 a 67. 

El sábado El Biguá jugará de visitante con Unión Florida y el domingo enfrentará a  Deportivo Berazategui, mientras que Independiente espera rival para la siguiente ronda.

Informe y fotos: Prensa El Biguá

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