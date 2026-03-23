Jair Julio Blanco y Jhohan Sebastián Romaña Espitia nacieron con meses de diferencias en Apartadó, un municipio de Colombia, ubicado en la subregión de Urabá en el departamento de Antioquia.

Blanco, una de las flamantes incorporaciones de Deportivo Rincón tiene 29 años (14 de marzo de 1997), de 1,71 metros, 72 kilos, se desempeñó en el el 2025 en el Club Patagonia de Neuquén capital, delantero veloz con gol que ha causado buena impresión en el fútbol provincial el año pasado que lo catapultó al Deportivo Rincón en el Torneo Federal A.

Romaña, uno de los mejores defensores de América, milita en San Lorenzo de Almagro y este año estuvo en el radar en el arranque de la pretemporada de River Plate por un gran interés del entonces entrenador del Millonario, Marcelo Gallardo. Nació el 13 de septiembre de 1998.

Los colombianos tienen un vínculo de amistad por haber compartido niñez y adolescencia en la misma ciudad. Jugaron juntos en la escuelita de fútbol del barrio y compartieron el mismo colegio.

El ahora delantero del León del Norte se inicio en Tigres FC de Bogotá la capital colombiana, luego pasó por el Club Deportivo Parrillas One de San Pedro Sula de Honduras y el Furia Verde F.C de León Guanajuato en México, antes de llegar a Neuquén en 2024.

En tanto, Romaña lo hizo en Independiente Medellín, Guaraní de Paraguay, Austin FC de la MSL de Estados Unidos, volvió a Paraguay para jugar en Olimpia de Asunción y desde el 2024 recaló en San Lorenzo de Almagro, en su primera experiencia de la Argentina.

Lo que pocos saben es que ambos tuvieron un paso por la selección Sub-20 de Colombia, donde fueron compañeros de Luis Fernando Díaz ex Liverpool de Inglaterra y actualmente uno de los goleadores del Bayern Múnich de Alemania.

Unos jóvenes Jair Blanco y Jhohan Sebastián Romaña, cuando hace 9 años integraban la selección Sub 20 de Colombia

El viernes se volvieron a encontrar en la previa del partido por los 32vos de Copa Argentina 2026 en el estadio Centenario de Quilmes, donde se dieron un gran abrazo y compartieron una larga charla. Después llegó el partido donde San Lorenzo de Almagro superó por 5 a 0 a Deportivo Rincón. No se cruzaron en el campo de juego, ya que el defensor jugó solamente el primer tiempo. Mientras que el extremo por derecha del elenco neuquino ingresó a quince minutos del final.

En el final del juego, se los vio charlando animadamente, junto a sus compatriotas Diego Herazo (delantero de los Santos) y Cristián Canga (otro delantero del Deportivo Rincón) que también fueron compañeros en inferiores.

Consultado por una radio partidaria de Boedo, Romaña por Blanco comentó que "somos amigos del barrio y de la escuela" y que su camiseta se la llevó Blanco "la casaca se cambia con la Patria".

Los directivos, jugadores e integrantes del cuerpo técnico de Deportivo Rincón, comentaron que "Romaña pidió ingresar al vestuario, le llevo la camiseta a Jair (por Blanco), y luego saludó a todos los jugadores del plantel. Nos sorprendió su humildad, nos gustó mucho el gesto. Un señor".

Argentina, Quilmes. el estadio cervecero, sirvió para el reencuentro de Blanco y Romaña. Recordaron viejos tiempos, de sueños e ilusiones compartidas. Aquel paso por la selección Sub 20 de Colombia. Romaña llegó a lo más alto del fútbol de América. Jair Blanco, sabe que el "tren" volvió a pasar, que tiene una oportunidad única de estar jugando en el fútbol profesional. De demostrar que aquella dupla goleadora junto Luis Díaz, no solo fue efímera. En Rincón de los Sauces, esperan ello.

El fútbol te vuelve a juntar, te recuerda quien fuiste, y quien podes ser, si te lo propones. Romaña y Blanco se volvieron a reunir en una noche lluviosa de marzo en el último día de enero. Siempre hay revancha.