La cuarta edición del 4° Open COPAR de la Patagonia finalizó este fin de semana en la Ciudad Deportiva en Neuquén capital con la participación de más de 140 atletas de ocho países del continente americano. El certamen, que está homologado por el Comité Paralímpico Internacional, demostró una vez más el potencial de una competencia que con los años se va consolidando en la región.

El certamen, que además tuvo como actividades complementarias un campus internacional y un curso para jueces, contó con el acompañamiento del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, a través de la secretaría de Deportes de la provincia. Además de los representantes nacionales compitieron atletas de Chile, Uruguay, Brasil, Perú, Colombia, Guatemala y México.

“Este torneo refleja el compromiso de la provincia y principalmente de nuestro gobernador Rolando Figueroa con el desarrollo del deporte inclusivo y con la generación de oportunidades reales para los atletas. Ver el nivel de competencia y la participación internacional nos confirma que Neuquén está a la altura de los grandes escenarios del para atletismo y que vamos por el camino correcto en la construcción de políticas deportivas accesibles y federales”, destacó la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone. La ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, acompañó el viernes la apertura de la competencia y también estuvo presente en la premiación, acompañando a los deportistas y a la organización del evento.

Se realizaron competencias de velocidad de 100, 200 y 400 metros; medio fondo con pruebas de 800 metros y 1.500 metros y las de fondo sobre 5.000 metros. También y dentro del mismo complejo se disputaron pruebas de campo con las diferentes modalidades del salto: largo, alto y los lanzamientos: jabalina, clava, bala y disco.

Como viene ocurriendo desde 2023, la competencia internacional cuenta con la organización de la Asociación Civil Derribando Barreras de Neuquén, en conjunto con la Federación Atlética Neuquina y el Comité Paralímpico Argentino (COPAR).

La presente edición del Open Copar se vio fortalecida por dos actividades que se realizaron en los días previos dejando sensaciones positivas y la intención de repetirlas en futuras ediciones. La primera de ellas fue la realización de un campus internacional de entrenamiento paralímpico para atletas en silla de ruedas para las categorías T31–T34 y T51–T54.

Dentro de este espacio se realizaron trabajos específicos y evaluaciones deportivas en dicha modalidad con la intención de fortalecer la proyección de los atletas encuadrados en esa categoría dentro del alto rendimiento deportivo.

La segunda de estas actividades de apoyo fue el segmento dedicado a la capacitación, con un curso de jueces destinado a actualizar conceptos para ayudar a los jurados a tener un mejor desempeño en las competencias del deporte de élite adaptado.

La capacitación estuvo a cargo de las profesoras Verónica Castillo y Cecilia Ducombs. Ambas jueces WPA (Atletismo Paralímpico Mundial), quienes capacitaron a más de 30 jueces llegados desde diferentes puntos de la provincia, la región y de la provincia de Buenos Aires.

El 4° Open Copar cumplió otra exitosa edición posicionando a la provincia como una excelente plaza para competencias internacionales del deporte adaptado y como referente de una verdadera política deportiva inclusiva.