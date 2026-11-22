En el arranque del complemento, en apenas tres minutos, Miguel Merentiel extendió la diferencia en favor de Boca tras recibir un buscapié de Sebastián Villa, que con una jugada individual se escapó de Ángelo Preciado. De esta forma, el Xeneize se puso 2 a 0 frente a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana 2026.

En el mismo minuto, pero de la primera mitad, La Bestia no había podido aprovechar un garrafal error del arquero Everson, que no pudo retener la pelota tras un centro, también de Villa. La misma quedó en posesión del uruguayo, pero impactó el travesaño a pesar de tener el arco vacío. Luego de tener revancha, se emocionó en el festejo.

Merentiel es una pieza clave para el elenco azul y oro, aportando al resultado en todos los encuentros que disputó su equipo a lo largo del certamen, frente a O'Higgins, Recoleta, San Pablo, Vasco da Gama y ahora frente a Mineiro. Después de marcar en la final de la Sudamericana, hizo cartón lleno.

A su vez, los cinco tantos que convirtió el delantero lo convierten en el máximo goleador de Boca en una misma edición de la Copa Sudamericana, dejando atrás los registros de Rodrigo Palacio en 2005 y Edinson Cavani en 2024.