Apenas dos minutos iban en la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, cuando Miguel Merentiel tuvo una chance inmejorable de poner en ventaja al equipo argentino.

Los nervios le jugaron una mala pasada al arquero Everson que no pudo embolsar una pelota sencilla que cayó en forma de centro llovido después de una jugada de Sebastián Villa por la izquierda del ataque Xeneize.

Dentro del área chica, el balón quedó picando sin oposición y el delantero uruguayo tocó la pelota que terminó dando en el travesaño.

Ni el atacante podía creer la oportunidad desperdiciada, aunque la definición de Santiago Ascacibar un poco más tarde le dio tranquilidad a él y el resto del equipo que dirige Rodolfo Arruabarrena que domina a voluntad en la ciudad colombiana de Barranquilla.