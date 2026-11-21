Llegó el día. Boca va por la conquista de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. El Xeneize afronta uno de sus objetivos más importantes del año y buscará cortar una sequía internacional de 18 años ante el Galo, que acumula cuatro finales perdidas de manera consecutiva y quiere revancha de 2025, donde llegó a esta misma instancia y cayó por penales ante Lanús.

Luego de consagrarse como Campeón de Liga en la tabla anual de la Liga Profesional, Boca va en busca de salir campeón de un torneo internacional, algo que consiguió por última vez en 2008, en la Recopa Sudamericana ante Arsenal de Sarandí. De cara a la definición, Rodolfo Arruabarrena tiene prácticamente definido el equipo titular. La única duda está en la presencia de Tomás Aranda en el frente de ataque, acompañando a Sebastián Villa y Miguel Merentiel. De no aparecer el juvenil, Alan Velasco seguirá siendo de la partida.

Luego de su retorno, Aranda podría ser titular en la final ante Atlético Mineiro.

En caso de igualdad en el tiempo reglamentario en la tarde de Barranquilla, Boca y Atlético Mineiro deberán jugar un alargue. Si después de los 30 minutos de tiempo extra, divididos en dos tiempos de 15, persiste la paridad, el campeón se determinará en la definición por penales.

Posibles formaciones

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda o Alan Velasco, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Atlético Mineiro: Éverson; Natanael, Vitão, Lyanco, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Fred; Tomás Cuello, Bernard y Mateo Casierra. DT: Eduardo Domínguez.

TV: DSports, ESPN y Disney+.

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez.