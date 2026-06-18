Otro peso pesado del plantel dirá adiós. El ciclo de Edinson Cavani en Boca llegó a su fin. El Xeneize interrumpirá el contrato del uruguayo seis meses antes y el jugador ya tiene todo acordado con el presidente Juan Román Riquelme. El Matador dejará el club donde vino a conquistar títulos sin haber conseguido su objetivo y con un paso signado más por ausencias que por sus goles. Todavía falta la firma, pero su salida ya es un hecho.

De esta manera, el charrúa, que no iba a ser tenido en cuenta, se suma a Ander Herrera, cuya salida abrió paso a una profunda renovación del plantel que ahora comanda Rodolfo Arruabarrena. El delantero de 39 años acordó con Riquelme cobrar hasta su último día efectivo como jugador del Xeneize, sin reclamar compensación alguna por los seis meses que le restaban de vínculo. Según se supo, la intención del delantero es seguir jugando al fútbol y no piensa en el retiro.

En sus casi tres años en el club, Cavani disputó 81 partidos, convirtió 28 goles y aportó 12 asistencias, pero lo más recurrente del Matador fueron sus ausencias por lesión. El declive llegó en 2025, donde perdió protagonismo, cerró el año con apenas cinco goles y el Xeneize sufrió la eliminación ante Alianza Lima en el repechaje para ingresar a la Copa Libertadores luego de un gol insólito fallado por el renombrado atacante. Ya en 2026, sólo pudo disputar dos encuentros por una lesión lumbar que se estaba tratando.

81 partidos y 28 goles, los números de Cavani en un paso marcado por las lesiones y ausencias. (Foto: Imagn)

Cavani tenía por delante al menos un mes y medio de recuperación para reincoporarse al plantel, sin embargo su situación se modificó luego de que trascendiera la decisión de Arruabarrena de no contarlo. De esta forma, la historia del uruguayo con Boca se termina con el goleador yéndose por la puerta de atrás. Una vez cerrado el vínculo entre ambos, la idea del Matador es evaluar nuevos destinos, con un regreso a Uruguay como la decisión que asoma más viable.