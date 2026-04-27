Boca se sube al avión con el objetivo claro y el envión anímico por las nubes. En medio de un presente futbolístico sólido, el equipo que conduce Claudio Úbeda ya tiene todo listo para viajar a Brasil y enfrentar a Cruzeiro por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, en un duelo que puede empezar a definir su futuro en el certamen.

El Xeneize llega como único líder de su zona, tras dos triunfos en sus primeras presentaciones, y sabe que sumar en Belo Horizonte lo dejaría muy bien perfilado de cara a la clasificación a los octavos de final. Además, el equipo viene de golpear fuerte en el plano local, con el triunfo en el Superclásico y una goleada reciente que reforzó su confianza.

Pensando en este compromiso, Úbeda dio a conocer la lista de 28 convocados, con algunas decisiones que no pasaron desapercibidas. Entre ellas, la presencia de Rodrigo Battaglia, quien todavía se encuentra en recuperación pero igualmente pidió ser parte de la delegación para acompañar al grupo en un partido de alto voltaje.

Otro de los focos está puesto en las ausencias y regresos. Ander Herrera no será de la partida tras sufrir una lesión muscular, mientras que Camilo Rey Domenech vuelve a meterse en la nómina luego de su paso por la Reserva. También reaparecen Agustín Martegani y Lucas Janson, que buscan sumar terreno en la consideración del cuerpo técnico.

Pero la sorpresa más fuerte llega desde abajo: Fernando Rodríguez, arquero de la Reserva, fue citado por primera vez y se suma como tercera opción en el arco ante la baja de Agustín Marchesín. El juvenil de 21 años tendrá su primera experiencia internacional en una convocatoria que premia su crecimiento.

Con un plantel competitivo, confianza en alza y algunos nombres que generan expectativa, Boca encara un viaje exigente. En Belo Horizonte lo espera Cruzeiro, en un cruce que promete intensidad y que puede empezar a marcar el rumbo del grupo. El Xeneize ya está en marcha, con la mira puesta en dar otro paso firme en la Copa.