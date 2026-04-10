Platense cayó por 0-2 ante el Corinthians por la 1ª fecha del Grupo E de la Copa Libertadores en el Estadio Ciudad de Vicente López, con arbitraje del chileno Piero Maza y la presencia del mediocampista cipoleño Maximiliano Amarfil en el dueño de casa, En el compemento, el "Timao" mostró todo su potencial y se llevó los tres puntos.

Un debut histórico poco feliz para el Calamar, quien en el primer tiempo tuvo chances claras pero no pudo concretarlas. En el arranque del segundo tiempo golpeó el elenco brasilero, Rodrigo Garro metió un gran pase en profundidad para Kayke, quien mano a mano la puso por encima del arquero, para el primero del Corinthians

A los 25´llegó el segundo mazazo, cuando nuevamente Garro mete un gran pase gol, esta vez para Yuri Alberto, quien esta vez no perdonó y mano a mano puso el 2-0.

En la primera etapa, el Calamar tuvo más chances para abril el marcador ante su rival, pero la falta de puntería, y la gran respuesta de Hugo Souza bajo los tres palos, evitaron que el conjunto argentino no esté en ventaja.

La Más clara fue a los 31´, cuando Mainero tiró un centro preciso al punto de penal para Lencina, quien ganó de cabeza y le dio dirección de gol, pero el 1 del Timao respondió mejor sacando al corner.

En el cierre de la primera etapa lo tuvo el conjunto brasilero, cundo Yuri Alberto fue habilitado y quedó mano a mano, pero su disparo fue sin Angulo y a las manos del 1 calamar.

El poco fútbol de los primeros minutos dio espacio para las situaciones externas al juego y en este sentido, la llegada de Ramón Díaz para presenciar el juego desde la platea no pasó desapercibida para nadie. El técnico, con pasado justamente en el rival brasileño del Calamar, sumó resonancia a un estreno histórico por parte del dueño de casa.

Formaciones

Platense: Matias Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Maximiliano Amarfil, Pablo Ferreira; Guido Mainero, Franco Zapiola; Augusto Lotti, Gonzalo Lencina. DT: Walter Zunino.

Corinthians: HHugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidón, Rodrigo Garro, Kayke; Alberto. DT: Fernando Diniz.

La previa

El Calamar marca presente en la máxima competencia continental por primera vez en su historia y luego de haberse proclamado campeón en el Apertura 2025 con la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez que ya parecen haber quedado olvidados en el tiempo, mucho más después de su pésimo paso por Newell’s, de donde fueron despedidos.

El cipoleño Maximiliano Amarfil vivirá su estreno absoluto en la Copa Libertadores de América.

El Timao, por su parte, se metió en el cuadro como uno de los mejores del Brasileirao del año pasado y tiene entre sus mejores jugadores al neerlandés Memphis Depay, quien no viajó a la Argentina en esta oportunidad, pero además cambió de entrenador por el mal arranque el certamen brasileño. Fernando Diniz tomó la posta de Dorival Junior, quien fue despedido con su equipo a dos puntos del descenso.

Igual, no le ha tocado sencillo a Platense este estreno en la máxima cita de Sudamérica. A su rival del debut suma la presencia de Peñarol de Uruguay e Independiente Santa Fe de Colombia en el mismo cuadrangular.

Por eso, los dirigidos por Walter Zunino son conscientes que si quieren tener alguna chance de conseguir objetivos internacionales (pasar de ronda o llegar a la Sudamericana), deben hacerse fuertes en casa.