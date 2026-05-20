La temperatura en La Bombonera no bajó ni siquiera después del pitazo final. El empate 1 a 1 entre Boca y Cruzeiro por la Copa Libertadores dejó al Xeneize en una situación delicada en el Grupo D, pero además abrió una nueva tormenta arbitral que volvió a poner al VAR en el centro de la escena.

Horas después del encuentro, la Conmebol difundió los audios de las jugadas más polémicas de la noche y lejos de apagar el incendio, las explicaciones terminaron aumentando la bronca y las dudas entre los hinchas de Boca.

La primera gran controversia llegó a los 90 minutos, cuando el VAR decidió anular el gol de Miguel Merentiel que podía significar un triunfo vital para el equipo argentino. Desde la cabina entendieron que hubo una mano previa de Milton Delgado en el inicio de la acción y recomendaron invalidar el tanto.

“Bloquea el balón con el brazo, el cual se encontraba en una posición antinatural y ocupando espacio”, explicaron desde el VAR en los audios publicados por la Conmebol, justificando la infracción sancionable.

Sin embargo, la jugada que terminó de encender la polémica ocurrió minutos después. Todo Boca reclamó una mano dentro del área del argentino Lucas Romero tras un remate que impactó en el brazo del mediocampista de Cruzeiro. El árbitro ni siquiera fue llamado a revisar la acción y la decisión provocó una explosión de bronca en el estadio.

En la explicación oficial, desde el VAR argumentaron que “la mano está en posición natural” y que el futbolista “intenta quitar el brazo”, por lo que entendieron que no correspondía sancionar penal para el Xeneize.

Las diferencias de criterio entre ambas jugadas dejaron un fuerte malestar puertas adentro de Boca y también entre los hinchas, que rápidamente apuntaron contra el arbitraje y el manejo del VAR en redes sociales.

Más allá de la polémica, el empate dejó a Boca muy comprometido en la tabla. El conjunto de la Ribera podría terminar la fecha en la tercera posición del grupo y llegará obligado a ganar en la última jornada ante Universidad Católica de Chile para seguir soñando con los octavos de final.

Mientras tanto, los audios difundidos por Conmebol no hicieron más que alimentar un debate que vuelve a instalarse en cada fecha continental: la falta de claridad en los criterios arbitrales y el protagonismo cada vez mayor del VAR en partidos decisivos.