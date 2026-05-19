Boca recibió un golpe durísimo justo cuando más necesita respuestas. En la antesala de una Bombonera que promete hervir por otra noche de Copa Libertadores, el conjunto de Claudio Úbeda fue notificado de la sanción a Santiago Ascacíbar, quien se perderá los dos partidos restantes de la fase de grupos tras la expulsión sufrida ante Barcelona de Ecuador.

El “Ruso”, que rápidamente se transformó en una pieza clave dentro del mediocampo xeneize desde su llegada, recibió dos fechas de suspensión luego de la roja directa por la patada sobre Milton Céliz en Guayaquil. La noticia cayó como un baldazo de agua fría en Brandsen 805, ya que Boca se jugará la clasificación sin uno de sus futbolistas más intensos y regulares.

La ausencia de Ascacíbar no será una más. En un equipo que viene mostrando altibajos y que necesita ganar sí o sí para seguir con vida, perder equilibrio, recuperación y liderazgo en la mitad de la cancha representa un verdadero dolor de cabeza para Úbeda.

La primera “final” será ante Cruzeiro en una Bombonera que ya late clima copero. Boca llega tercero en el Grupo D con seis puntos, detrás de Universidad Católica y el conjunto brasileño, ambos con siete unidades. Por eso, el margen de error desapareció: el Xeneize está obligado a ganar para depender de sí mismo en la última fecha.

Y como si la baja de Ascacíbar no alcanzara, el cuerpo técnico también mira de reojo otro problema: Leandro Paredes, Lautaro Blanco y Ayrton Costa llegan al límite de amarillas. Si son amonestados frente a Cruzeiro, se perderán el duelo decisivo ante Universidad Católica.

Con presión, necesidad y una Bombonera que exigirá respuestas desde el primer minuto, Boca irá en busca de una noche épica para sostener el sueño continental. Sin Ascacíbar, pero con la obligación de mostrar carácter en el momento más caliente del semestre.