Boca Juniors igualaron 1 a 1 sobre Cruzeiro de Belo Horizonte en La Bombonera, por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. A los 15 del primer tiempo el uruguayo Miguel Ángel Merentiel puso en ventaja a los argentinos. El empate llegó a los ocho minutos del complemento por intermedio de Fagner.

Los Xeneizes tuvieron un comienzo arrollador y antes de minuto el arquero visitante Otávio rechazó un derechazo de Miguel Merentiel al córner, que a los seis minutos volvió a intervenir para sacarle el tanto al uruguayo.

Pasando los diez minutos el guardameta de La Raposa despejó el tiro cruzado de Tomás Aranda y, en el rebote, volvió a aparecer para mandar el derechazo de Milton Giménez al tiro de esquina.

En el cuarto de hora inicial, Miguel Merentiel empujó la pelota a la red tras un centro cerrado de Leandro Paredes y convirtió el 1 a 0 en la Bombonera. Era justo por lo visto en el primer cuarto de hora.

Tres minutos más tarde, el juvenil Aranda ensayó un remate de primera que se fue a centímetros del palo izquierdo del arco de la visita. Pasando la media hora, excelente intervención de Leandro Brey. El arquero de Boca Juniors achicó a tiempo para taparle el remate a Kaio Jorge, que llegó franco trás una distracción de la última línea de los de Úbeda. El Xeneize hizo figura al arquero Otávio desde el inicio, pero no tuvo eficacia ante un rival con pocas herramientas para llevarle peligro a Leandro Brey.

En el arranque del complemento, el defensor de Cruzeiro, Fagner, se llevó la primera tarjeta amarilla del partido por una infracción a destiempo sobre el juvenil Tomás Aranda. Boca Juniors dejó crecer a La Raposa en el inicio del complemento y lo sufrió en su propio arco con un derechazo cruzado de Fagner que venció las manos de Leandro Brey. y decretó el 1 a 1.

Ángel Arteaga lo invitó al árbitro Jesús Valenzuela a revisar la acción por una posible mano de otro jugador de Cruzeiro en la previa a la definición de Fagner, pero el juez principal mantuvo su decisión porque no la consideró de inmediatez a la acción.

A los 16 minutos, ex el volante central de Lanúa, Tomás Belmonte aprovechó un balón que quedó suelto en el área y resolvió con una definición por encima del arquero , pero el parante superior le negó el gol a Boca Juniors. Un minuto más tarde, Matheus Pereira desbordó sobre el costado izquierdo y lanzó un pase rasante para la definición de primera de Christian, que se marchó al lado del palo izquierdo.

Sobre los 20 minutos, El anfitrión volvió a provocar una nueva atajada de Otávio y, en la continuidad de la acción, el volante central quedó tendido en el césped por una entrada violenta de Gerson, quien impactó los tapones de su botín izquierdo sobre la rodilla del mediocampista. Al hombre de Cruzeiro le mostraron la tarjeta roja a instancias del VAR por su falta a Leandro Paredes.

Pasando los 24 minutos, la zurda de Paredes casi frota la lámpara con una deliciosa pegada en un tiro libre, pero la trayectoria del balón se marchó a escasos milímetros del caño izquierdo de Otávio. Antes de la media hora final, el santiagueño Exequiel Zeballos se destacó en su primera intervención para obligar a una nueva tapada del guardavalla de los brasileños. A los 32 minutos, hubo un segundo intento del extremo finalizó con un cabezazo cruzado que se perdió cerca del palo derecho.

Llegando a los 35 minutos, el arquero de Cruzeiro reapareció con una nueva atajada para rechazar un tiro a distancia de Aranda al tiro de esquina. A dos del final del tiempo reglamentario, Brey salvó a los locales. El arquero contuvo un avance del colombiano Neiser Villarreal en el área.

En tiempo de descuento, el árbitro Jesús Valenzuela invalidó el tanto a instancias del VAR por una mano de inmediatez de Milton Delgado previa a la definición de Miguel Merentiel.

En la última jugada del partido, cuando transcurría el minuto once de adición, Aranda ejecutó un disparo desde la medialuna que se marchó por arriba del travesaño. Todos los jugadores de Boca Juniors reclamaron una mano de Lucas Romero en el área, pero el árbitro Jesús Valenzuela no la sancionó y dio por finalizado el encuentro sin ir observar la jugada al VAR, con la lógica protesta de los jugadores del Xeneize que se sintieron perjudicados.

Ahora, Boca deberá ganarle a Universidad Católica de Chile el jueves 28 en La Bombonera. La victoria es el único resultado que le sirve para poder seguir en el torneo.

La Previa

Boca Juniors y Cruzeiro de Belo Horizonte jugarán este martes desde las 21.30 en La Bombonera, por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. Prácticamente obligado a ganar para seguir con chances de meterse en los octavos de final como líder, un Xeneize con bajas de peso recibe al Raposa en un duelo clave.

El cotejo se emitirá por las emisoras del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV (Radio del Valle) 90.7 Clásicos & Noticias y se sumarán FM Masters 105.5 de Cipolletti y FM Masters 99.5 de Cinco Saltos.

Boca será transmisión de las radios del Grupo Prima Multimedios

Luego de un mes magnífico en el que estuvo 14 partidos invicto, el mejor Boca parece haberse disipado y necesita con urgencia reencontrarse con su mejor versión. En tan solo tres semanas se complicó la clasificación a la siguiente instancia de la Libertadores tras haber comenzado con el pie derecho y fue eliminado del Torneo Apertura como local frente a Huracán en tiempo extra.

El cuadro de la Ribera llega en tercer lugar del grupo y necesita la victoria para no dejar de depender de sí mismo para quedarse la punta. En caso de perder, los brasileños sacarán su boleto y los dirigidos por Claudio Úbeda necesitarán una mano milagrosa de Barcelona de Ecuador. El empate dejará todo librado a la última fecha contra la Universidad Católica.

Al quedar afuera del campeonato local de forma prematura, Úbeda tuvo tiempo de sobra para preparar el encuentro. Se espera que en su mayoría jueguen los futbolistas que venían teniendo minutos, con Leandro Brey en el arco y una línea de cuatro en el fondo, donde estaría el único cambio por cuestiones futbolísticas: Malcom Braida jugaría de lateral por derecha por sobre Marcelo Weigandt, de bajos rendimientos. Junto al ex San Lorenzo irían Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco.

Leandro Paredes y Milton Delgado se mantendrían en el mediocampo junto a Tomás Belmonte, que ocuparía la plaza del sancionado Santiago Ascacíbar, con Tomás Aranda como enganche y Miguel Merentiel en punta. Su compañero en la delantera será Milton Giménez no está al 100%, ya que Adam Bareiro es baja por lesión.

Un resultado adverso lo dejaría a Boca, casi afuera del torneo

Por el contrario, los de Belo Horizonte parecen haber superado el mal arranque de campaña y solo perdieron uno de los últimos nueve partidos, consiguiendo alejarse del descenso del Brasileirao y acercarse a los puestos que otorgan una plaza en competencias internacionales el año próximo. Vienen de tachar a Goiás de la Copa de Brasil y de salvar un empate contra Palmeiras en condición de visitante.

Probables Formaciones

Boca Juniors: Leandro Brey; Malcom Braida; Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Cruzeiro de Belo Horizonte: Otávio; Fágner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesús, Kaiki; Gerson, Lucas Romero; Keny Arroyo, Matheus Pereira; Christian y Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.

Hora de Inicio: 21.30

Árbitro: Jesús Valenzuela

VAR: Ángel Arteaga

Estadio: La Bombonera