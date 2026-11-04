La cuenta regresiva para conocer al campeón de la tabla anual del fútbol argentino ya comenzó y la expectativa crece entre los hinchas. Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central llegan a la última fecha con posibilidades de quedarse con el primer puesto, pero hay un elemento inesperado que se metió en la discusión: la astrología. Dos especialistas estudiaron las cartas de los clubes y sus respectivos entrenadores para intentar anticipar cómo terminará la pelea.

Uno de los análisis estuvo a cargo de Unmagoviajero, quien encontró diferentes señales en los tres candidatos. En el caso de Boca, advirtió sobre un panorama que podría complicarse por el desgaste físico y las lesiones. Una advertencia que aparece justo cuando el equipo necesita sostener su rendimiento para afrontar un compromiso determinante frente a Defensa y Justicia.

Por su parte, Matías, de Lodicelaluna, también encontró algunos aspectos complicados en la carta astral del Xeneize. Sin embargo, su interpretación tuvo matices más alentadores al analizar a Juan Román Riquelme, en cuya carta observó indicadores relacionados con oportunidades y crecimiento. Además, destacó algunas señales favorables vinculadas al ciclo de Rodolfo Arruabarrena.

Un final apasionante en el fútbol argentino.

El panorama de Argentinos Juniors tampoco aparece completamente definido. Unmagoviajero consideró que el conjunto de La Paternal tiene herramientas para luchar por el objetivo, aunque advirtió sobre la posibilidad de sufrir una desconcentración o cometer un error en un momento decisivo. Matías también encontró algunas dificultades en la carta del club, pero rescató aspectos positivos relacionados con el entrenador Nicolás Diez.

La mayor sorpresa llegó al momento de analizar a Rosario Central. Según Unmagoviajero, el Canalla atraviesa un período especialmente favorable y reúne señales que lo posicionan como un candidato muy fuerte. Por ese motivo, se inclinó por el equipo rosarino como posible ganador de la tabla anual. Matías también encontró indicadores alentadores en el ciclo de Jorge Almirón, vinculados con el reconocimiento y la posibilidad de alcanzar una meta importante.

De esta manera, aunque los tres equipos tienen argumentos astrológicos para ilusionarse, Rosario Central aparece como el mejor perfilado en una de las interpretaciones. El análisis de Matías, en tanto, también deja buenas perspectivas para el conjunto dirigido por Almirón. De todos modos, las predicciones no representan certezas y el desenlace dependerá de lo que suceda dentro de la cancha.

Un final apasionante en el fútbol argentino.

En cuanto a los números, Boca y Argentinos Juniors llegan con 60 puntos, mientras que Rosario Central acumula 59. El Xeneize tiene la ventaja de depender de sí mismo: una victoria frente a Defensa y Justicia le permitirá asegurarse el primer puesto. El Bicho necesita vencer a Huracán y esperar otros resultados, mientras que el Canalla está obligado a ganarle a Estudiantes de Río Cuarto y aguardar que sus competidores no consigan triunfos.

La definición será este sábado 7 de noviembre, desde las 17.30, cuando los tres encuentros se disputen en simultáneo. Boca recibirá a Defensa y Justicia en La Bombonera, Argentinos Juniors será local frente a Huracán y Rosario Central enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito. La astrología ya dio su veredicto parcial: el Canalla aparece con señales prometedoras, pero el fútbol tendrá la última palabra.