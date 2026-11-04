Carlos Albert Llorente, exfutbolista del Necaxa y una de las voces más críticas del periodismo deportivo mexicano, falleció este martes 3 de noviembre a los 83 años.

La noticia fue confirmada por colegas como David Faitelson y José Ramón Fernández a través de redes sociales. Hasta el momento, no se dieron a conocer públicamente las causas de su muerte.

Lo que se sabe sobre su fallecimiento

La familia de Albert no reveló la causa del deceso ni confirmó que padeciera alguna enfermedad antes de fallecer. Ningún medio ni colega del gremio aportó información sobre su estado de salud previo.

Desde su retiro de los medios en octubre de 2021, Albert se mantuvo alejado de la vida pública y su actividad en redes sociales fue prácticamente nula.

Quién era Carlos Albert Llorente

Nacido el 10 de julio de 1943 en la Ciudad de México, Albert inició su carrera como defensa central del Necaxa, equipo en el que militó entre 1961 y 1971. Con los Rayos conquistó la Copa México y el Campeón de Campeones de la temporada 1965-1966.

También representó a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 y formó parte del equipo que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1967.

Su salto al periodismo deportivo

Tras retirarse de las canchas, Albert construyó una trayectoria de más de cuatro décadas en televisión, radio y prensa escrita. Trabajó en Imevisión, TV Azteca, ESPN, Fox Sports, CNI Canal 40 y La Octava Sports, además de colaborar en diarios como Reforma, El Universal y Esto.

Se destacó por su estilo frontal y sus constantes cuestionamientos a los dirigentes del fútbol mexicano. Uno de sus enfrentamientos más recordados fue con Ricardo La Volpe, entonces técnico de la Selección Mexicana, quien abandonó el set durante una entrevista televisiva.

El despido de José Ramón Fernández

José Ramón Fernández, quien fue su compañero durante años en Imevisión y ESPN, lo despidió con un mensaje en X: "Estoy muy triste, mi querido Carlos Albert, amigo y compañero de tantos años de trabajo, tantos recuerdos y anécdotas juntos, años felices. Te vas, hombre valiente, de convicciones firmes, que siempre habló con su verdad, sin miedo y sin precio. Nunca te dejaste comprar ni callar".

David Faitelson también expresó sus condolencias: "Un gran ser humano del cual aprendí muchísimo en mis primeros años en televisión".