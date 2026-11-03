Boca tendrá un desafío especial en la última fecha del Torneo Clausura 2026, antes del inicio de los playoffs. Este sábado recibirá a Defensa y Justicia en La Bombonera, pero del otro lado habrá un entrenador que tiene antecedentes más que favorables frente al Xeneize: Julio Vaccari.

El actual director técnico del Halcón de Varela llega con una estadística que no pasa inadvertida. A lo largo de sus seis enfrentamientos oficiales ante el conjunto azul y oro, nunca conoció la derrota y consiguió mantener su arco invicto. Una marca particular que alimenta las expectativas del equipo visitante de cara a un compromiso exigente.

Aunque todavía no enfrentó a Boca como entrenador de Defensa y Justicia en esta nueva etapa, Vaccari ya sabe lo que significa medirse con uno de los equipos más poderosos del fútbol argentino. Su historial incluye pasos por Vélez, el propio Halcón e Independiente, con resultados que terminaron convirtiéndolo en una especie de verdugo para el Xeneize.

Seis partidos, cero derrotas y un dato que sorprende

La historia comenzó en 2022, cuando Vaccari se encontraba al frente de Vélez Sarsfield de manera interina. En aquella oportunidad, por la Copa de la Liga Profesional, el Fortín recibió a Boca en el estadio José Amalfitani y el encuentro terminó 0-0.

La tendencia continuó cuando asumió la conducción de Defensa y Justicia. En sus primeras dos visitas consecutivas a La Bombonera por torneos locales consiguió el mismo resultado: dos empates sin goles, neutralizando el poder ofensivo del equipo de la Ribera.

Pero el golpe más importante llegó en Florencio Varela. Por la Copa de la Liga Profesional 2023, el Halcón consiguió una victoria por 1-0 frente a Boca, con un tanto de Nicolás Fernández. Aquella noche, Vaccari consiguió transformar su solidez defensiva en un triunfo que confirmó sus buenos antecedentes ante el conjunto xeneize.

La historia tuvo nuevos capítulos cuando llegó al banco de Independiente. Primero consiguió otro empate sin goles en La Bombonera y, posteriormente, protagonizó uno de los resultados más resonantes de su historial: eliminó a Boca en los octavos de final del Torneo Apertura 2025, también en condición de visitante, gracias al triunfo por 1-0 con gol de Julio Ángulo.

De esta manera, Vaccari construyó una estadística llamativa frente al Xeneize: seis partidos disputados, tres victorias y tres empates, sin derrotas y sin goles recibidos.

Una nueva visita a la Bombonera con un antecedente que ilusiona

Este sábado tendrá una nueva oportunidad de extender esa racha, ahora nuevamente al frente de Defensa y Justicia. El contexto será diferente, con Boca buscando cerrar de la mejor manera la fase regular y llegar fortalecido a los cruces eliminatorios.

Para Vaccari, en cambio, el desafío será sostener una estadística que pocos entrenadores pueden exhibir frente a un rival de semejante dimensión. La Bombonera volverá a ser escenario de un enfrentamiento particular para el técnico, que ya demostró en distintas oportunidades que sabe cómo complicar al Xeneize.

Seis partidos sin perder, tres triunfos, tres empates y ningún gol en contra. Los números respaldan a Vaccari, que este sábado buscará escribir un nuevo capítulo de su particular historia frente a Boca.