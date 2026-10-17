La Copa Argentina empieza a definir su camino hacia la gran final y ya hay una certeza para uno de los cruces más esperados. Boca y Banfield se enfrentarán el próximo 14 de noviembre, a las 19, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por la segunda semifinal del certamen. La organización confirmó oficialmente la sede y el horario de un partido que pondrá en juego mucho más que una clasificación: el sueño de levantar uno de los trofeos más buscados del fútbol argentino.

El estadio mundialista mendocino, con capacidad para unos 42.500 espectadores, será escenario por primera vez de un encuentro de esta edición de la Copa Argentina. Así, Mendoza se prepara para recibir un duelo de alto voltaje entre dos equipos que buscarán dar un paso decisivo hacia la definición del campeonato.

El ganador se meterá en la final y enfrentará al vencedor de la otra semifinal, que disputarán Atlético Tucumán y Platense en el estadio Padre Martearena de Salta. La organización ya tiene definidos los escenarios de ambos cruces, por lo que la expectativa empieza a crecer entre los cuatro equipos que siguen en carrera.

Boca, con antecedentes favorables en Mendoza

El Xeneize cuenta con una estadística favorable en el Malvinas Argentinas dentro de la Copa Argentina: ganó seis de las siete series que disputó en ese escenario y solamente quedó eliminado una vez, frente a Rosario Central en los octavos de final de 2017.

El antecedente más reciente en esa cancha se remonta a 2024, cuando Boca superó a Talleres después de una extensa definición por penales. Ahora, el conjunto azul y oro buscará apoyarse en ese recuerdo para dar otro paso hacia el título, aunque antes deberá superar a un Banfield que también tiene argumentos para soñar.

Banfield quiere dar el golpe y meterse en la final

Para el Taladro, la semifinal representa una oportunidad de enorme valor. El equipo dirigido por Pedro Troglio llegó a esta instancia después de superar distintas pruebas en el torneo: goleó a Real Pilar en la primera ronda y luego avanzó frente a San Martín de Tucumán, Ferrocarril Midland y Deportivo Riestra mediante definiciones desde el punto penal.

Además, será la primera vez que Banfield dispute un partido de esta competición en el estadio Malvinas Argentinas. El desafío será mayúsculo: enfrente tendrá a uno de los equipos más convocantes del país y a un rival que conoce el escenario, pero el Taladro buscará imponer sus condiciones para quedarse con el boleto a la final.

La fecha FIFA, otro factor que puede pesar en Boca

La programación del encuentro también abre un interrogante para Boca. La semifinal se disputará durante una ventana FIFA, una circunstancia que podría complicar la planificación del equipo de Rodolfo Arruabarrena ante la posibilidad de perder futbolistas convocados por sus selecciones.

Entre los nombres que podrían ser citados aparecen Álvaro Montero, Leonel Flores, Miguel Merentiel, Lautaro Blanco, Leandro Lozano y Carlos Palacios. La disponibilidad de esos jugadores dependerá de las convocatorias y de las decisiones de cada selección, por lo que el panorama se aclarará a medida que se acerque la fecha del encuentro.

La situación no es menor para un partido de eliminación directa, en el que cualquier ausencia puede alterar los planes del entrenador. Boca deberá administrar esa posibilidad mientras prepara un compromiso que puede marcar su temporada.

Con sede, día y horario confirmados, la semifinal ya empieza a jugarse fuera de la cancha. Boca quiere hacer valer su historia y sus antecedentes; Banfield sueña con dar el golpe. El 14 de noviembre, en Mendoza, uno de los dos quedará a un paso de la gloria.