La Copa Argentina ya tiene su hoja de ruta definida. Con Boca, Banfield, Platense y Atlético Tucumán como los cuatro equipos que siguen en carrera, quedaron confirmadas las fechas de las semifinales del certamen federal, que tendrá una definición más tardía de lo previsto.

La primera semifinal será protagonizada por Platense y Atlético Tucumán. El Calamar y el Decano se enfrentarán el miércoles 28 de octubre, aunque todavía resta definir el horario y el estadio que albergará el encuentro.

La otra llave tendrá como protagonistas a Boca y Banfield. El Xeneize y el Taladro se medirán el sábado 14 de noviembre, también con sede y horario todavía pendientes de confirmación.

La fecha de este último partido fue uno de los grandes interrogantes de las últimas semanas, debido al calendario cargado de Boca. El equipo dirigido por Fernando Gago tendrá compromisos por la Copa Sudamericana y además deberá afrontar el Superclásico ante River el domingo 1 de noviembre, lo que complicaba encontrar un espacio para disputar la semifinal.

Finalmente, la organización logró acomodar el calendario y las dos semifinales quedaron separadas por poco más de dos semanas.

La final también cambió de fecha

El nuevo cronograma provocó otra modificación importante: la final de la Copa Argentina ya no se jugará el 4 de noviembre, como estaba previsto originalmente.

El partido decisivo fue trasladado al miércoles 2 de diciembre, aunque todavía no fueron confirmados ni el escenario ni el horario.

De esta manera, los cuatro equipos que continúan con vida ya conocen el camino que deberán recorrer para quedarse con uno de los títulos más importantes del fútbol argentino.

Un detalle que puede afectar a Boca y Banfield

La semifinal entre Boca y Banfield tendrá una particularidad: se disputará durante una fecha FIFA. Esto podría generar un problema para ambos equipos, ya que aquellos futbolistas que sean convocados por sus respectivas selecciones podrían perderse un partido determinante.

Por ahora, los cuatro protagonistas deberán esperar por la confirmación de las sedes y los horarios, pero ya tienen lo más importante: fecha, rival y la posibilidad concreta de meterse en la gran final de la Copa Argentina.

Así quedaron las semifinales de la Copa Argentina 2026

Platense vs. Atlético Tucumán



Miércoles 28 de octubre — horario y sede a confirmar.

Boca vs. Banfield



Sábado 14 de noviembre — horario y sede a confirmar.

Final



Miércoles 2 de diciembre — horario y sede a confirmar.