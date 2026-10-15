La Supercopa Argentina 2026 empieza a tomar forma. Después de que su disputa fuera suspendida meses atrás, Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia ya conocen la fecha en la que se enfrentarán para definir al campeón de una nueva copa nacional.

La organización de la Copa Argentina confirmó este jueves que el encuentro se disputará el viernes 13 de noviembre, aunque todavía resta anunciar el estadio que albergará la final, el horario y las autoridades arbitrales que estarán a cargo de impartir justicia.

El duelo reunirá a dos equipos que se ganaron su lugar en la definición tras conquistar títulos importantes. De un lado estará el Pincha, ahora conducido por el “Cacique” Alexander Medina, que obtuvo la clasificación al consagrarse campeón del Trofeo de Campeones 2025. En aquella final, disputada en el Estadio Único de San Nicolás de los Arroyos, derrotó a Platense.

Del otro lado estará Independiente Rivadavia, la Lepra mendocina que dirige Alfredo Berti y que consiguió su boleto después de conquistar la Copa Argentina 2025, tras imponerse ante Argentinos Juniors en la definición.

La fecha elegida ubicará el encuentro el fin de semana siguiente a la disputa de la última jornada de la fase regular del Torneo Clausura de la Liga Profesional, por lo que ambos equipos afrontarán una cita decisiva en el tramo final de la temporada.

Con la fecha confirmada, ahora la expectativa pasa por conocer los detalles que faltan para completar la organización de una final que pondrá frente a frente a dos campeones y tendrá un nuevo trofeo en juego.

Todos los campeones de la Supercopa Argentina

Desde su creación, la Supercopa Argentina tuvo distintas finales y campeones. River Plate, Boca Juniors y Vélez Sarsfield figuran entre los equipos que lograron quedarse con el trofeo.

2012: Arsenal venció a Boca Juniors por penales, tras igualar 0-0.

2013: Vélez Sarsfield derrotó 1-0 a Arsenal.

2014: Huracán se impuso 1-0 ante River Plate.

2015: San Lorenzo goleó 4-0 a Boca Juniors.

2016: Lanús venció 3-0 a River Plate.

2017: River Plate derrotó 2-0 a Boca Juniors.

2018: Boca Juniors superó a Rosario Central por penales, luego de empatar 0-0.

2019: River Plate goleó 5-0 a Racing Club.

2022: Boca Juniors venció 3-0 a Patronato.

2023: River Plate derrotó 2-1 a Estudiantes de La Plata.

2024: Vélez Sarsfield se impuso 2-0 ante Central Córdoba.

Ahora, Estudiantes e Independiente Rivadavia buscarán escribir su propio capítulo en la historia de las finales nacionales. El viernes 13 de noviembre será la fecha marcada en el calendario; el escenario, el horario y el árbitro todavía esperan confirmación.