Boca se juega mucho más que un partido en el Maracaná. Este martes, desde las 21.30, el equipo de la Ribera visitará a Vasco da Gama con la obligación de revertir la serie de semifinales de la Copa Sudamericana y mantener vivo el sueño de disputar una nueva final internacional. Después del golpe sufrido en La Bombonera, el Xeneize necesita una respuesta futbolística para dar vuelta la historia ante el conjunto carioca.

Con ese objetivo, Rodolfo Arruabarrena empieza a definir el equipo que saldrá a buscar la remontada en Brasil. El entrenador tiene dos dudas importantes en el armado del once, una de ellas vinculada a Leandro Paredes, quien se recuperó de una lesión muscular y volvió a estar a disposición del cuerpo técnico.

Paredes, entre la titularidad y el banco

La situación del capitán concentra buena parte de la atención en la previa. Paredes sufrió un desgarro de grado 2 en el isquiotibial, pero evolucionó favorablemente y logró acortar los plazos de recuperación. Aunque ya trabaja prácticamente a la par de sus compañeros, el poco tiempo transcurrido desde la lesión obliga al cuerpo técnico a evaluar los riesgos.

“Él quiere estar, pero hay un riesgo, ya veremos”, explicó Arruabarrena al referirse a la situación del mediocampista. La decisión final pasará por determinar si está en condiciones de comenzar el encuentro o si resulta más conveniente reservarlo para el segundo tiempo.

Si el entrenador opta por no arriesgarlo desde el inicio, Rodrigo Battaglia aparece como la alternativa para acompañar a Santiago Ascacibar y Milton Delgado en el mediocampo. El volante volvió a sumar minutos después de una prolongada inactividad y podría tener otra oportunidad en un compromiso de máxima exigencia.

Villa le gana terreno a Velasco

La otra incógnita está en el frente de ataque. Ángel Romero dejaría su lugar y la disputa por la vacante se concentra entre Sebastián Villa y Alan Velasco, dos alternativas con características diferentes para acompañar a Miguel Merentiel y Leonel Flores.

Villa corre con ventaja y le ofrecería al equipo velocidad, desborde y capacidad para lastimar por las bandas. Velasco, en cambio, aportaría mayor asociación y manejo de pelota para intentar romper el esquema defensivo de Vasco.

En una serie que obliga a Boca a salir a buscar el resultado, la elección del tercer atacante puede ser determinante. El Xeneize necesita marcar para igualar el global y, si consigue hacerlo, deberá encontrar la manera de completar la remontada para quedarse con el boleto a la final.

Un regreso en la defensa y una misión en el Maracaná

En la última línea también habrá una modificación: Facundo Herrera regresará a la zaga central en lugar de Ayrton Costa, luego de haber descansado en el compromiso ante Talleres por el torneo local.

Boca sabe que el margen de error es mínimo. La derrota por 1-0 en la ida lo obliga a ganar por un gol para llevar la definición a los penales, mientras que una victoria por una diferencia mayor le permitirá avanzar directamente a la final. Un empate o una derrota dejarán al equipo argentino sin posibilidades de continuar en la competencia.

Del otro lado estará un Vasco da Gama que buscará aprovechar la ventaja obtenida en La Bombonera y el respaldo de su gente en el mítico estadio brasileño. Para el Xeneize, el desafío será transformar la presión en fútbol y encontrar las respuestas necesarias para cambiar el rumbo de la serie.

La probable formación de Boca ante Vasco da Gama

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes o Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Sebastián Villa o Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores.

DT: Rodolfo Arruabarrena.

Los datos del partido

Partido: Vasco da Gama vs. Boca.

Competencia: semifinales de la Copa Sudamericana.

Día: martes 20 de octubre.

Hora: 21.30.

Estadio: Maracaná, Río de Janeiro.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

TV: DSports.

Boca afronta una de esas noches en las que necesita mostrar carácter, personalidad y eficacia. En el Maracaná, el equipo de Arruabarrena buscará cambiar la historia, revertir la serie y dar el paso que lo acerque a la final de la Copa Sudamericana.