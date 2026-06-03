La lesión de Agustín Marchesín encendió las alarmas en Boca y obligó a la dirigencia a acelerar una búsqueda que parecía postergada. Con el arquero fuera de las canchas por un largo período y con Leandro Brey sin lograr adueñarse definitivamente del puesto, Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol ya apuntaron dos nombres para reforzar el arco xeneize: Álvaro Montero y Sergio Rochet.

Aunque todavía no existieron ofertas formales, en la Ribera ya hubo sondeos y acercamientos para conocer las condiciones de ambos guardametas, considerados hoy dos de los arqueros más confiables del fútbol sudamericano.

El colombiano Montero aparece como una de las opciones más atractivas. El actual arquero de Vélez tuvo un semestre destacado, fue una de las figuras del Fortín y se ganó un lugar en la lista de Colombia para el Mundial 2026. Su presente deportivo y las dudas sobre si el club de Liniers ejecutará la opción de compra a Millonarios mantienen abierta una puerta que Boca sigue de cerca.

Además, el ex arquero de Deportes Tolima cuenta con un respaldo de peso dentro del mundo xeneize. Mauricio "Chicho" Serna lo elogió públicamente y recordó que fue recomendado en su momento por Óscar Córdoba, una voz más que autorizada cuando se habla de arqueros en Boca.

El otro nombre que aparece en carpeta es Sergio Rochet. El uruguayo, hoy en Inter de Porto Alegre, hace tiempo figura en los radares de la dirigencia azul y oro. Dueño de una trayectoria consolidada en la selección uruguaya y con destacadas actuaciones en el fútbol brasileño, el arquero vuelve a estar en consideración en un momento donde Boca necesita certezas bajo los tres palos.

Su situación contractual también podría jugar a favor del Xeneize. Rochet termina su vínculo con el conjunto brasileño en diciembre y, una vez finalizada su participación en el Mundial, podría transformarse en una oportunidad de mercado.

Sin embargo, antes de avanzar por cualquiera de los dos candidatos, Boca deberá resolver una cuestión administrativa que hoy condiciona cualquier negociación: el cupo de extranjeros. La posible salida de algunos futbolistas foráneos aparece como una necesidad para liberar espacio y permitir la llegada de un nuevo arquero.

Mientras tanto, en la Ribera analizan alternativas y estudian movimientos. La búsqueda ya está en marcha y la carrera por convertirse en el nuevo dueño del arco xeneize parece haber quedado reducida a dos nombres. Montero y Rochet ya están en el radar. Ahora la pelota la tiene Boca.