En las últimas horas, la incertidumbre por algunos nombres de la lista de la Selección Argentina aumenta, y de ella, algunos podrían verse beneficiados. Uno de los casos es el de Nicolás Capaldo, que jugará el amistoso ante Hondruas buscando meterse por la ventana en la convocatoria. El surgido de las inferiores de Boca será el lateral derecho ante los centroamericanos y su inclusión en la lista, o la de Agustín Giay, que corre de atrás, dependerá de las recuperaciones de Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, ambos con lesiones musculares.

Tanto Capaldo como Giay conforman la lista de siete jugadores no convocados que viajaron con la Scaloneta a Kansas City y esperan por las evoluciones de los habituales laterales albicelestes. Pero fue el jugador del Hamburgo el que sacó una ventaja por sobre el de Palmeiras en la consideración de Lionel Scaloni tras los entrenamientos en tierras estadounidenses, por lo que tendrá la oportunidad de demostrar en el duelo ante Honduras y, quizás, también ante Islandia.

A pesar de que Giay tuvo su estreno ante Mauritania en la pasada fecha FIFA de marzo, Capaldo le ganó la pulseada. El surgido en Boca como volante fue mutando su posición: primero fue mediocampista central en su paso por Red Bull Salzburgo y, ya en Hamburgo, alternó como carrilero y stopper, puesto en el que terminó jugando la mayoría de los 27 encuentros que jugó por Bundesliga, donde marcó un tanto e incluso capitaneó al equipo en algunas ocasiones.

Tras una buena temporada en Hamburgo, Capaldo se ganó la consideración de Scaloni.

Así es que Scaloni optará por Capaldo, de 27 años, en el andaribel derecho en el próximo duelo amistoso. Está claro, más allá del rendimiento que el pampeano muestre, que su presencia en la lista está atada a las recuperaciones de Molina y, sobre todo, Montiel. El lateral de River es quien está más complicado ya que sufrió un desgarro grado II en el cuádriceps izquierdo ante Rosario Central. Además de marginarlo de la final frente a Belgrano, esta lesión podría dejarlo afuera de la Copa del Mundo.