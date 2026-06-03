La eliminación de Boca volvió a dejar heridas abiertas y, como suele ocurrir en cada fracaso importante, comenzaron los análisis y los pases de factura. Esta vez fue Mauricio "Chicho" Serna quien tomó la palabra y no se guardó nada. El ex mediocampista e integrante del Consejo de Fútbol lanzó una dura crítica al semestre del Xeneize, habló de los errores que llevaron al equipo a quedarse nuevamente sin Copa Libertadores y pidió una profunda renovación del plantel.

Con la autoridad que le dan sus años dentro del club y su condición de multicampeón con la camiseta azul y oro, el colombiano apuntó directamente al comportamiento futbolístico del equipo durante el certamen continental.

"Cuando empezó, fue todo color de rosa. Boca tuvo dos partidos muy buenos y parecía tener una identidad clara. Pero después el equipo se equivocó. Los jugadores se equivocaron porque empezaron a jugar diferente", analizó.

Para Serna, el principal error fue confundir la intensidad con el desorden. Según explicó, Boca abandonó la idea futbolística que lo había llevado a tener buenos rendimientos para apostar únicamente a la fricción y al enfrentamiento físico.

"La Copa Libertadores se gana peleándola, pero también jugando bien. Boca equivocó el camino porque quiso pelearla solamente con rabia y terminó perdiendo", sentenció.

El ex volante recordó especialmente el partido frente a Cruzeiro en Brasil como el punto de quiebre de la campaña. "Para mí fue el peor partido de Boca en la Copa. Desde ahí el equipo empezó a perder el rumbo", aseguró.

Pero las declaraciones más fuertes llegaron cuando habló del futuro. Serna dejó en claro que el club necesita una depuración importante en el próximo mercado de pases y advirtió que algunos futbolistas ya agotaron el crédito con los hinchas.

"Hay jugadores que el hincha no quiere ver más. Boca necesita tomar decisiones importantes y hacer una limpieza profunda para volver a competir como exige su historia", sostuvo.

Además, el colombiano también se refirió a la búsqueda del nuevo entrenador. Entre los nombres que considera más preparados para asumir semejante desafío mencionó a Guillermo Barros Schelotto, uno de los grandes candidatos que seduce al mundo Boca, aunque también valoró la capacidad y experiencia de Néstor Lorenzo como una alternativa de peso.

Mientras la dirigencia analiza los próximos pasos, las palabras de Serna reflejan el clima que se vive en el club. La eliminación internacional dejó al descubierto viejos problemas, abrió el debate sobre el futuro de varios referentes y aceleró una reconstrucción que parece inevitable.

En Boca saben que el próximo semestre no admite errores. Y las declaraciones de Chicho fueron un mensaje directo: para volver a ser protagonista, no alcanzará con cambiar de entrenador. Habrá que tocar nombres, jerarquías y decisiones que hasta hace poco parecían intocables.