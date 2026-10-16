El Maracaná impone respeto. Su historia, sus tribunas y el peso de las grandes noches internacionales lo convierten en uno de esos escenarios donde cualquier equipo necesita algo más que fútbol para salir victorioso. Boca conoce perfectamente esa sensación: en Río de Janeiro vivió una de sus escasas alegrías en ese mítico estadio, pero también sufrió una de las derrotas más dolorosas de su historia reciente.

Ahora, el Xeneize vuelve a tierras brasileñas con una misión que no admite demasiadas alternativas: dar vuelta la serie frente a Vasco da Gama y meterse en la final de la Copa Sudamericana. Después de perder 1-0 en La Bombonera, el equipo de la Ribera deberá hacerse fuerte como visitante, recuperar su mejor versión y demostrar que todavía tiene argumentos para seguir soñando con una nueva conquista internacional.

La revancha se disputará el martes 20 de octubre, desde las 21.30, en Río de Janeiro. Allí, en un escenario que tantas veces fue testigo de grandes acontecimientos futbolísticos, Boca intentará escribir otro capítulo de su historia continental.

De la hazaña de 1998 a una deuda pendiente

Cuando se repasa el historial de Boca en el Maracaná, aparece un dato que explica la dimensión del desafío. De acuerdo con los antecedentes señalados, el conjunto argentino consiguió una sola victoria oficial en ese estadio: fue el 2 de septiembre de 1998, cuando derrotó 2-0 a Flamengo por la primera fase de la Copa Mercosur.

Aquel equipo dirigido por Carlos Bianchi, que presentó una formación alternativa, consiguió una victoria que todavía se destaca entre las visitas del Xeneize al mítico escenario carioca.

Era el comienzo de una etapa extraordinaria para Boca. Con Bianchi al frente, el club construiría una de las épocas más exitosas de su historia, con conquistas nacionales e internacionales que lo llevaron a la cima del fútbol mundial.

Sin embargo, ganar en Brasil nunca fue una tarea sencilla. Aunque el Xeneize protagonizó grandes batallas y celebró títulos continentales frente a rivales brasileños en otros estadios, el Maracaná mantuvo una relación especial con su historia: pocas victorias y recuerdos que mezclan la gloria con la frustración.

El recuerdo que todavía duele: la final de 2023

La otra cara de esa historia tiene fecha y un desenlace que los hinchas todavía recuerdan. El 4 de noviembre de 2023, Boca regresó al Maracaná para disputar la final de la Copa Libertadores frente a Fluminense, con el sueño de conquistar la séptima corona continental.

El partido terminó convirtiéndose en una noche de enorme frustración para el conjunto argentino. Después de igualar 1-1 durante los 90 minutos reglamentarios, el equipo brasileño se impuso 2-1 en el tiempo suplementario, con un gol de John Kennedy, y dejó al Xeneize sin el título.

La derrota golpeó fuerte. Boca había recorrido un camino exigente hasta la definición y llegó a Río de Janeiro acompañado por miles de hinchas que soñaban con otra celebración internacional. Pero el festejo quedó del lado brasileño y la séptima Libertadores volvió a escaparse.

Aquel antecedente funciona ahora como una referencia inevitable, aunque el contexto sea diferente. Esta vez no habrá una final a partido único, sino una serie que todavía ofrece una oportunidad de cambiar la historia.

Boca necesita otra noche épica

El desafío frente a Vasco da Gama tiene sus propias dificultades. Boca perdió el primer encuentro por 1-0 en La Bombonera y está obligado a conseguir una victoria en Brasil para mantener vivo el objetivo de llegar a la final de la Copa Sudamericana.

El resultado de la ida dejó al equipo sin margen para especular. Necesita atacar, encontrar los caminos para lastimar a su rival y, al mismo tiempo, evitar que Vasco aproveche los espacios para ampliar la diferencia.

En ese escenario, la personalidad y la experiencia de los futbolistas serán fundamentales. Boca sabe que deberá convivir con la presión de jugar fuera de casa, ante un rival que llega con ventaja y con la posibilidad de aprovechar el apoyo de su gente.

El gran interrogante también pasa por Leandro Paredes. El capitán sufrió un desgarro muscular en el muslo durante el partido frente a Instituto, en Córdoba, y su presencia en la revancha dependerá de la evolución física y de la respuesta que muestre en los entrenamientos previos.

El mediocampista ya atravesó una situación similar antes del encuentro ante Universidad Católica por la fase de grupos de la Copa Libertadores, cuando decidió jugar pese a una lesión muscular. Sin embargo, la posibilidad de que vuelva a arriesgar deberá evaluarse con cautela, teniendo en cuenta los tiempos de recuperación y el riesgo de agravar la lesión.

Su eventual presencia podría representar un aporte importante para un equipo que necesita manejar la pelota, ordenar el juego y encontrar la serenidad necesaria para afrontar una serie de semejante magnitud.

El Maracaná, entre la gloria y la revancha

Boca vuelve a un escenario que no admite indiferencia. Allí donde celebró una de sus pocas victorias oficiales en 1998, también sufrió el golpe de la final perdida ante Fluminense en 2023. Dos recuerdos opuestos que forman parte de una historia que el club buscará ampliar con un nuevo capítulo.

La Copa Sudamericana aparece como el gran objetivo internacional del Xeneize y la revancha ante Vasco da Gama representa una prueba determinante. La derrota en la ida lo obliga a buscar una remontada, pero también le ofrece la oportunidad de demostrar que puede responder en un contexto adverso.

En el fútbol, los antecedentes pesan, aunque no deciden los partidos. El Maracaná tiene su propia historia, pero Boca intentará escribir una diferente, recuperar terreno en la serie y acercarse a una nueva final.

La misión es clara: ganar en Río de Janeiro, revertir el resultado global y mantener encendida la ilusión de volver a levantar un trofeo internacional. Para conseguirlo, necesitará una de esas noches que quedan grabadas para siempre en la memoria de sus hinchas.