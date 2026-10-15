De cara a la revancha ante Vasco da Gama del próximo martes, Boca podría tener el regreso de Alan Velasco de cara a la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. El jugador busca acelerar su recuperación para el viaje a Brasil y, de esta forma poder estar disponible para el Xeneize, que intentará revertir el 1-0 sufrido en La Bombonera en el cotejo de ida.

El volante ofensivo sufrió un desgarro en el aductor izquierdo el 2 de octubre durante la victoria ante Unión, y desde entonces no pudo volver a jugar. Aunque el plazo inicial de recuperación era de al menos tres semanas, el futbolista ya realiza trabajos en campo y su evolución genera expectativas dentro del cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena, que espera tenerlo al menos en el banco para la visita a Vasco Da Gama en el Maracaná.

Velasco atraviesa la etapa final de su recuperación y será evaluado día a día para determinar si puede integrar la lista de convocados para viajar a Brasil. La decisión dependerá de cómo responda en los próximos entrenamientos, al igual que ocurre con Leandro Paredes, quien también intenta regresar antes de lo previsto tras sufrir un desgarro de grado dos en el isquiotibial derecho. Aunque la presencia de ambos en la revancha todavía está en duda, Arruabarrena tiene una leve esperanza de contarlos en busca de dar vuelta la serie.