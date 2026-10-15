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Boca va por la cima ante Talleres en una noche clave del Torneo Clausura

Boca recibe este viernes al conjunto cordobés en La Bombonera, con la posibilidad de trepar a lo más alto de la tabla anual. El Xeneize podría presentar un equipo con variantes, mientras prepara la revancha ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana.

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Por Marcelo Figueroa

Periodista deportivo. Redactor de la sección Deportes en Mejor Informado.
Jueves, 15 de octubre de 2026 a las 17:23
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Boca recibe a Talleres en La Bombonera con la ilusión de trepar a lo más alto de la tabla anual.

Boca Juniors afrontará este viernes una prueba importante en el Torneo Clausura. Desde las 21:30, recibirá a Talleres de Córdoba por la fecha 13, con la posibilidad de alcanzar transitoriamente el primer puesto de la tabla anual. El encuentro se disputará en el estadio Alberto J. Armando y tendrá a Luis Lobo Medina como árbitro principal, con José Carreras en el VAR.

El Xeneize llega a este compromiso después de empatar 2-2 ante Instituto por el campeonato local y de perder 1-0 frente a Vasco da Gama en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. Con la revancha programada para el martes en Brasil, Rodolfo Arruabarrena deberá administrar las cargas y definir qué futbolistas estarán desde el arranque.

Boca suma 51 puntos en la tabla anual y se encuentra a una unidad de Independiente Rivadavia, por lo que una victoria le permitiría quedar momentáneamente en lo más alto. La posibilidad de pelear por ese objetivo y la necesidad de llegar con fuerzas al duelo internacional convierten al partido en una prueba exigente para el equipo.

Talleres, por su parte, llega tras igualar sin goles frente a Independiente y atraviesa una campaña complicada. El conjunto dirigido por Omar de Felippe suma nueve puntos y necesita empezar a ganar para mantener sus aspiraciones de clasificación a los playoffs.

Las probables formaciones

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Rodrigo Battaglia y Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Ángel Romero. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme y Gabriel Báez; Federico Fattori y Matías Galarza; Rick Morais, Thiago Baroni y Valentín Depietri; Agustín Álvarez. DT: Omar de Felippe.

Una noche de fútbol con transmisión de Prima Multimedios

El partido comenzará a las 21:30 y será televisado por TNT Sports. Además, los hinchas podrán seguir la previa, el encuentro y el análisis posterior por la transmisión exclusiva de Prima Multimedios, a través de Radio Mitre Patagonia 90.5 en Neuquén.

Este viernes 16, desde las 21 y hasta las 23:59, prendete al Super Mitre Deportivo y viví cada jugada, las incidencias y todo lo que deje el cruce entre Boca y Talleres en La Bombonera.

 

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