Leandro Paredes no quiso perder un solo minuto. Después de disputar la final del Mundial con la Selección Argentina y regresar al país el lunes, el mediocampista sorprendió al presentarse este martes por la mañana en el Boca Predio para comenzar su puesta a punto de cara a los desafíos que afrontará el Xeneize.

El volante, que además luce la cinta de capitán, dejó atrás el descanso y se puso rápidamente a disposición de Rodolfo Arruabarrena, consciente de que Boca afrontará dos semanas decisivas en la temporada con la serie de playoffs de la Copa Sudamericana frente a O'Higgins de Chile.

Antes de sumarse a la práctica, Paredes compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje tras su regreso desde Estados Unidos y mostró el cálido recibimiento que le preparó su familia, luego de un Mundial que terminó con un fuerte desgaste físico y emocional.

En el predio de Ezeiza saludó a los empleados del club, compartió un momento con sus compañeros y mantuvo una charla con Arruabarrena para evaluar su estado físico. El mediocampista finalizó su participación en la Copa del Mundo con un golpe en la zona intercostal, por lo que el cuerpo técnico analizará su evolución antes de definir si podrá estar presente en el compromiso internacional.

La intención del futbolista es volver a jugar lo antes posible, aunque la decisión final quedará en manos del entrenador y del cuerpo médico, que buscarán evitar cualquier riesgo físico en un momento clave del semestre.

Con el regreso de una de sus máximas figuras, Boca recupera liderazgo y jerarquía justo cuando se juega buena parte de sus objetivos. La expectativa ahora pasa por saber si Paredes llegará en condiciones para enfrentar a O'Higgins o si deberá esperar algunos días más para volver a vestir la camiseta azul y oro.