Luego del último entrenamiento en el predio de Ezeiza, Boca ya emprendió viaje a Paraguay para enfrentar a Deportivo Recoleta por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Con la lista de convocados ya confirmada, las novedades para el Xeneize son las bajas de Leandro Paredes, Leandro Lozano y Marco Pellegrino, todos con molestias físicas, mientras que Enner Valencia está por primera vez entre los citados y espera debutar ante el elenco paraguayo.

Paredes, capitán y una de las figuras del equipo, confirmó que ayer que se quedará afuera debido a la inflamación en el isquiotibial que lo sacó de la cancha ante Platense y no estará disponible para la revancha. Tampoco viajan Lozano y Pellegrino, lo que obliga a Rodolfo Arruabarrena a realizar modificaciones respecto del equipo del fin de semana. Lo más probable es que Dylan Gorosito, juvenil que disputa el puesto con el ex Argentinos Juniors, y Ayrton Costa, que jugó la ida como titular, sean de la partida.

Paredes tiene una inflamación en el isquiotibial y será baja ante Recoleta. (Foto: X @BocaJrsOficial)

La gran incógnita por estas horas pasa por el reemplazante de Paredes. En caso de que Arruabarrena no modifique el esquema, podrían ingresar Tomás Belmonte o Camilo Rey Domenech. Sin embargo, si opta por darle más vértigo al frente de ataque, el que volvería a jugar es, pasando a Tomás Aranda a la línea del medio para mantener a Sebastián Villa en el equipo como uno de los extremos.

Por otra parte, será la primera vez entre los convocados para Valencia el último refuerzo en llegar al club. El delantero ecuatoriano ya completó la puesta a punto indicada por el cuerpo técnico y quedó a disposición para lo que será su posible debut con la camiseta de Boca. Se espera que integre el banco de suplentes y, eventualmente, pueda realizar su estreno oficial.