Con una simple oración, Leandro Paredes decidió terminar con las especulaciones en Boca y confirmó que no viajará a jugar la revancha contra Paraguay por la Copa Sudamericana: “Ahora toca descansar, recuperarme y volver más fuerte que antes”, escribió en sus redes sociales.

El mediocampista central Xeneize sufrió una dolencia muscular en el isquiotibial de la pierna derecha apenas iniciado el partido del sábado contra Platense por la 5ª fecha del Torneo Clausura 2026 que terminó 1 a 1 y, aunque hizo un gran esfuerzo para completar los primeros 45 minutos, no salió a disputar el complemento en Vicente López.

Al momento de los goles en cancha de El Calamar, el campeón del mundo ya lo veía desde el banco de suplentes y aunque el técnico Rodolfo Arruaberrera evitó profundizar en la información posterior, se especulaba con que la lesión no sería sólo cuestión de reposo.

Aún sin parte médico oficial desde el club, el jugador anunció su baja para emprender viaje a Paraguay, mientras el plantel sigue concentrado a la espera del vuelo que se producirá mañana.

En la nómina tampoco aparecerán el marcador central Marco Pellegrino (desgarro) y el lateral derecho Leandro Lozano, también con una distensión.

El martes en Asunción

Boca deberá defender la ventaja conseguida en el Tomás Adolfo Ducó la semana pasada cuando le ganó a los paraguayos 3 a 1.

Perdiendo hasta por uno, el equipo argentino avanzará a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y con esa tranquilidad no dramatiza ante la nueva lesión del capitán.

Paredes ya había sufrido una lesión en esta segunda etapa en Boca. Fue justo en el último partido previo a sumarse a la Selección Argentina para disputar el Mundial.

La recuperación del desgarro se extendió por tres semanas y condicionó su participación en la máxima cita, donde se terminó incorporando después de los primeros partidos.