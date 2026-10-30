Hay amores que no conocen el paso del tiempo. Y si existe una historia que representa ese sentimiento en el mundo Boca, es la de Diego Armando Maradona. En el día en que el Diez cumpliría 66 años, el club de La Ribera volvió a rendirle homenaje con una publicación que rápidamente despertó la emoción de los hinchas.

Fiel a ese vínculo que atravesó generaciones, Boca compartió una serie de posteos en sus redes sociales para recordar a uno de los futbolistas más importantes de su historia y a un fanático que nunca escondió su pasión por los colores azul y oro.

El primer homenaje fue una imagen de Maradona con la camiseta xeneize durante su segundo ciclo en la institución, entre 1995 y 1997. La fotografía estuvo acompañada por un mensaje breve, pero contundente: "Maradona es de Boca".

Sin embargo, el momento más emotivo llegó apenas unos minutos después, cuando el club publicó un video que recorrió distintos momentos de la vida futbolística del Diez y su identificación con Boca.

En la producción aparece un teléfono mientras distintas personas se suman a los saludos de cumpleaños para Diego. Las imágenes recuperan algunas de sus mejores escenas con la camiseta azul y oro, además de recuerdos de su paso por la Selección argentina y la histórica consagración en el Mundial de México 1986.

El mensaje elegido para acompañar el video resumió el sentimiento que Maradona despertó en millones de argentinos, especialmente entre los hinchas xeneizes: "Te metiste en el corazón de la gente y ahí te vas a quedar para toda la vida".

Maradona y Boca, una historia que no entiende de despedidas

La relación entre Diego y Boca fue mucho más que la de un futbolista con un club. Su identificación con los colores azul y oro lo acompañó durante toda su vida y se convirtió en una de las imágenes más representativas de su figura.

Su primera etapa como jugador comenzó en 1981, cuando llegó desde Argentinos Juniors y rápidamente se convirtió en referente del equipo que conquistó el Metropolitano de ese año. En 1995 regresó para protagonizar su segundo ciclo, que se extendió hasta 1997, cuando disputó sus últimos partidos como profesional.

Pero su vínculo nunca terminó con el retiro. Maradona siguió acompañando al Xeneize desde las tribunas, celebrando sus conquistas y mostrando públicamente un sentimiento que llevaba como parte de su identidad.

Por eso, cada aniversario de su nacimiento representa una oportunidad para volver a recordar al futbolista, al ídolo y al hincha.

Este viernes, Boca eligió las redes sociales para homenajearlo. Una fotografía, un video y unas pocas palabras alcanzaron para resumir una relación que permanece intacta.

Porque para los hinchas xeneizes, Diego no es solamente una leyenda del fútbol mundial. Es parte de la historia y del corazón de Boca.