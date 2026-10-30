Hay recuerdos que el tiempo no consigue borrar. Frases que quedan grabadas en la memoria colectiva y momentos que permiten conocer al ídolo más allá de las gambetas, los goles y las hazañas que lo convirtieron en leyenda. Diego Armando Maradona protagonizó uno de ellos en 2005, cuando decidió hacer algo tan insólito como revelador: entrevistarse a sí mismo frente a millones de personas.

En el día en que el astro argentino cumpliría 66 años, vuelve a cobrar fuerza aquella charla que dejó al descubierto las luces y las sombras de una vida extraordinaria. Lejos de la cancha y de los títulos, el Diez se enfrentó a sus propias preguntas, repasó sus decisiones, reconoció sus errores y habló de los amores que marcaron su historia.

El escenario fue “La Noche del 10”, el ciclo televisivo que marcó su regreso a la pantalla en agosto de 2005. Con su carisma inconfundible, su espontaneidad y esa capacidad única para captar la atención del público, Maradona condujo un programa que rápidamente se convirtió en uno de los grandes acontecimientos de la televisión argentina.

Durante 13 emisiones, el ciclo reunió a figuras del deporte, la música y el espectáculo. Lionel Messi, Pelé, Carlos Tevez, Enzo Francescoli, Charly García y Mercedes Sosa fueron algunos de los invitados que pasaron por el estudio. Sin embargo, entre tantos encuentros memorables, hubo uno que quedó grabado de una manera especial: el día en que Diego se sentó frente a Diego.

Un encuentro con sus propias verdades

La entrevista se construyó mediante una particular técnica audiovisual: las preguntas y las respuestas se grabaron por separado para generar la ilusión de una conversación cara a cara. De un lado estaba el entrevistador; del otro, el hombre que había conocido la gloria mundial, pero que también había atravesado momentos personales extremadamente difíciles.

La primera pregunta fue directa: ¿de qué se arrepentía en su vida?

La respuesta dejó de lado al personaje y mostró al padre, al hijo y al hombre que miraba hacia atrás con la necesidad de reconocer sus ausencias.

“Nos arrepentimos de no haber disfrutado el crecimiento de las nenas, de haber faltado a fiestas de las nenas, cumpleaños”, confesó al recordar a Dalma y Gianinna.

Pero hubo otra reflexión que conectó su historia personal con su carrera deportiva. Maradona reconoció que sus problemas con las drogas también habían afectado su rendimiento dentro de la cancha.

“Me arrepiento de no haber podido dar el cien por cien en el fútbol”, admitió.

Y explicó por qué consideraba que había jugado en desventaja durante una parte de su carrera. No buscó excusas ni intentó esconder una de las etapas más difíciles de su vida. Frente a su propio reflejo, Diego habló con una sinceridad que todavía hoy conmueve.

La lucha que no se animaba a contar

La conversación avanzó hacia uno de los capítulos más dolorosos de su historia: su adicción a las drogas y el temor de no poder salir de ella.

Maradona reconoció que, en determinados momentos, llegó a pensar que nunca conseguiría recuperarse. Describió el círculo de dependencia y desesperación en el que había quedado atrapado y recordó a quienes estuvieron a su lado cuando más los necesitaba.

En ese camino, destacó especialmente a sus hijas, a sus padres, a sus hermanos y a Claudia Villafañe.

“Estaba abajo del agua, me agarraron del pelo y me sacaron para que yo no me ahogue de la droga”, expresó con una imagen tan cruda como contundente.

El entrevistador volvió a la carga con otra pregunta: ¿se podía decir que le habían ganado a la droga?

La respuesta fue categórica: “No se le gana nunca”.

Diego aprovechó ese momento para cuestionar las dificultades que enfrentaban quienes necesitaban ayuda para superar una adicción, especialmente aquellos que no contaban con recursos económicos.

La entrevista se convirtió así en algo más que un repaso de su pasado. Fue también una oportunidad para que el ídolo expusiera públicamente sus heridas y hablara de una lucha que había condicionado buena parte de su vida.

El fútbol le dio todo, pero también quedaron cuentas pendientes

Cuando la conversación regresó a la pelota, apareció el Maradona que el mundo conocía: el futbolista que había transformado su talento en una historia irrepetible.

¿Qué le había dado el fútbol?

La respuesta resumió una carrera que lo llevó desde Villa Fiorito hasta la cima del mundo.

“Todo”, contestó.

Y enumeró la fama, el dinero, la felicidad, la gloria, el cariño de la gente y las experiencias que el deporte le había permitido vivir. Incluso recordó que había conocido el Coliseo de Roma antes de estudiarlo en los libros.

Para Diego, el fútbol había sido una puerta hacia un universo que difícilmente habría imaginado durante su infancia.

También hubo espacio para su inconfundible confianza. Cuando le preguntaron cuándo se había dado cuenta de que era el mejor del mundo, respondió con una seguridad que formaba parte de su identidad.

Maradona nunca necesitó demasiado para defender lo que sentía dentro de una cancha. Su personalidad podía generar discusiones, pero su talento había conseguido que millones de personas lo reconocieran como uno de los futbolistas más extraordinarios de todos los tiempos.

Y, como no podía ser de otra manera, la Selección argentina también apareció en aquella charla.

Su sueño de volver a ocupar un lugar en el equipo nacional seguía intacto. Sin embargo, Diego reconoció que el camino era largo y dejó una frase que resumía su relación con aquella posibilidad: “Siempre nos dijeron que la puerta estaba abierta, pero nunca nos dieron la llave”.

Claudia, sus hijas y el amor que nunca dejó de nombrar

Si el fútbol representaba la gloria, su familia aparecía como el territorio de los afectos, los arrepentimientos y las cuentas pendientes.

Al hablar de sus padres, sus hermanos, Claudia y sus hijas, Maradona dejó de lado cualquier pose y expresó su deseo de recuperar el tiempo perdido.

A Claudia Villafañe, su expareja y madre de Dalma y Gianinna, la definió con una frase que no necesitó demasiadas explicaciones: “El amor de mi vida”.

También reconoció su responsabilidad en la ruptura de la pareja y el dolor que le provocaba haberse perdido momentos cotidianos junto a sus hijas.

“Perdí las mañanas con mis hijas, y es lo que me duele”, confesó.

Era una de las imágenes más humanas de aquella entrevista. El hombre que había llenado estadios, levantado la Copa del Mundo y provocado una devoción popular difícil de comparar reconocía que había cosas que la fama y el dinero no podían devolverle.

Cuando el entrevistador le preguntó qué le diría a Claudia si estuvieran solos, Diego respondió fiel a su estilo, entre risas y aplausos del público: “Que tengo unas ganas bárbaras de hacer el amor”.

La ocurrencia desató carcajadas en el estudio, pero enseguida apareció otra confesión, mucho más íntima: “Yo le diría que la sigo amando, nada más”.

Y dejó una reflexión que parecía resumir el desgaste de una relación que había atravesado demasiadas tormentas: “Cuando uno tira tanto la cuerda, al final se rompe, y se rompió”.

Un sueño con la Bombonera y sus nietos

La entrevista también llevó a Maradona a imaginar su propia vejez.

En esa escena futura no aparecían los trofeos ni las ovaciones multitudinarias. Diego se veía junto a los hijos de Dalma y Gianinna, sus nietos, disfrutando de una tarde de fútbol en la Bombonera.

Por supuesto, con los colores de Boca.

Su respuesta tuvo ese humor provocador que lo acompañó durante toda su vida, pero también dejó al descubierto un deseo sencillo: llegar a viejo rodeado de su familia.

En esa imagen imaginaria, el ídolo se convertía en abuelo y encontraba una forma de felicidad alejada de las presiones que habían acompañado su carrera.

La fama, las polémicas y los títulos quedaban en un segundo plano. Lo importante era compartir tiempo con los suyos y recuperar, de alguna manera, los momentos que sentía que se había perdido.

La última pregunta y una respuesta para la eternidad

El tramo final fue el más conmovedor.

Diego tuvo que imaginar qué palabras le dedicaría a Maradona desde el cementerio. Una pregunta difícil, que lo obligó a pensar en el final de su propia historia y en aquello que consideraba verdaderamente importante.

Su respuesta fue una declaración de amor al deporte que lo había cambiado todo.

“Gracias por haber jugado al fútbol, gracias por haber jugado al fútbol, porque es el deporte que me dio más alegría, más libertades, como tocar el cielo con las manos. Gracias a la pelota”, dijo.

Y hasta imaginó qué le gustaría que estuviera escrito en su lápida: “Gracias, gracias a la pelota”.

La última pregunta volvió a poner en escena a Claudia y a sus hijas. ¿Qué le gustaría escuchar de ellas en esa despedida?

Maradona deseó que el amor sobreviviera incluso a la muerte. Que Claudia pudiera decirle que todavía lo amaba y que sus hijas le recordaran cuánto lo querían.

No habló de sus goles, de sus récords ni de los títulos que había conquistado. Habló del amor, de la familia y de la necesidad de dejar una huella en quienes habían formado parte de su vida.

Diego, el hombre detrás de la leyenda

Aquel encuentro televisivo dejó mucho más que frases memorables. Mostró a un Maradona capaz de reírse de sí mismo, de reconocer sus errores, de hablar de sus adicciones y de expresar, sin demasiadas vueltas, cuánto extrañaba a las personas que había amado.

En una carrera marcada por la gloria y la controversia, “La Noche del 10” permitió asomarse a una dimensión diferente del ídolo. No estaba gambeteando rivales ni levantando una copa. Estaba frente a sí mismo, repasando una vida que había tenido de todo.

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, pero su figura continúa ocupando un lugar central en la memoria argentina. Sus goles siguen circulando de generación en generación, sus frases todavía despiertan sonrisas y sus confesiones recuerdan que detrás del futbolista extraordinario también había un hombre con virtudes, errores, afectos y contradicciones.

En el día en que cumpliría 66 años, aquella entrevista vuelve a ponerlo frente a un espejo que nunca terminó de reflejarlo por completo.

Porque Diego fue mucho más que un jugador de fútbol. Fue una historia que atravesó fronteras, un símbolo popular y una personalidad imposible de separar de las emociones que despertó.

Y si tuviera que elegir una sola frase para resumir lo que significó la pelota en su vida, él mismo dejó la respuesta.

“Gracias por haber jugado al fútbol”.

De Diego para Diego. Y de Diego para todos.