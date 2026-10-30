La tabla anual de la Liga Profesional entró en su momento más caliente y el Superclásico tendrá un condimento extra. Boca y Argentinos Juniors ganaron sus respectivos compromisos, alcanzaron los 57 puntos y comparten la cima de una clasificación que definirá al Campeón de Liga 2026 y los lugares para las copas internacionales de la próxima temporada.

El Xeneize llega a la cita del domingo en La Bombonera con una ventaja importante: aunque tiene las mismas unidades que el Bicho, su diferencia de gol de +21 le permite conservar el primer puesto, contra los +11 del conjunto de La Paternal.

La victoria de Boca por 1-0 frente a Independiente en Avellaneda y el triunfo de Argentinos por el mismo resultado ante Independiente Rivadavia modificaron el escenario de la pelea y dejaron a dos equipos en lo más alto, cuando solamente restan dos fechas para finalizar la fase regular del Clausura.

Detrás de los líderes aparece Rosario Central, con 56 puntos, mientras que Vélez suma 55. Más atrás se ubican Instituto e Independiente Rivadavia, ambos con 53, River con 52 y Gimnasia La Plata con 51. En total, son ocho los equipos que todavía conservan posibilidades matemáticas de quedarse con el primer lugar.

Boca llega al Superclásico como líder y con una ventaja clave

El equipo de La Ribera atraviesa un momento determinante de la temporada. Después de quedarse con el clásico ante Independiente, alcanzó las 57 unidades y llega al enfrentamiento con River con la posibilidad de consolidar su liderazgo.

El encuentro del domingo, desde las 15 en La Bombonera, tendrá un valor especial para la pelea por la tabla anual. Una victoria le permitiría al conjunto xeneize dar otro paso importante hacia el objetivo, además de dejar a su eterno rival con menos margen para alcanzar la cima.

Boca tendrá después otro compromiso en condición de local frente a Defensa y Justicia, en la última jornada de la fase regular.

Argentinos no se baja y también sueña con terminar arriba

El otro gran protagonista es Argentinos Juniors. El Bicho consiguió un triunfo fundamental frente a Independiente Rivadavia y llegó a los mismos 57 puntos que Boca.

El equipo de La Paternal sabe que la diferencia de gol juega a favor del Xeneize, pero todavía tiene seis puntos en disputa para intentar quedarse con el primer puesto.

Su próximo compromiso será frente a Atlético Tucumán, en el estadio Monumental José Fierro, y luego recibirá a Huracán en el Diego Armando Maradona.

Rosario Central y Vélez también se mantienen en la discusión. El Canalla suma 56 unidades y buscará aprovechar cualquier tropiezo de los líderes, mientras que el Fortín, con 55, necesita ganar sus dos encuentros y esperar resultados.

River se juega mucho más que el orgullo en la Bombonera

Para River, el Superclásico representa una oportunidad fundamental. El Millonario viene de vencer 1-0 a Racing en el Monumental y alcanzó los 52 puntos, cinco menos que los líderes.

El equipo de Núñez necesita ganar en la Bombonera para acercarse a la pelea y mantener sus posibilidades matemáticas de terminar en lo más alto de la clasificación.

Después del clásico tendrá que enfrentar a Aldosivi, en el Monumental, en la última jornada. Por eso, el cruce ante Boca puede marcar buena parte de su futuro en la tabla anual.

Cómo quedó la tabla anual de la Liga Profesional

Boca: 57 puntos (+21). Argentinos Juniors: 57 puntos (+11). Rosario Central: 56 puntos (+15). Vélez: 55 puntos (+16). Instituto: 53 puntos (+11). Independiente Rivadavia: 53 puntos. River: 52 puntos (+16). Gimnasia La Plata: 51 puntos (+3).

Qué les queda a los candidatos

Boca (57 puntos):

Fecha 15: River (local).

Fecha 16: Defensa y Justicia (local).

Argentinos Juniors (57):

Fecha 15: Atlético Tucumán (visitante).

Fecha 16: Huracán (local).

Rosario Central (56):

Fecha 15: Sarmiento (visitante).

Fecha 16: Estudiantes de Río Cuarto (local).

Vélez (55):

Fecha 15: San Lorenzo (local).

Fecha 16: Unión (visitante).

Instituto (53):

Fecha 15: Estudiantes de La Plata (visitante).

Fecha 16: Newell's (local).

Independiente Rivadavia (53):

Fecha 15: Banfield (local).

Fecha 16: Gimnasia de Mendoza (visitante).

River (52):

Fecha 15: Boca (visitante).

Fecha 16: Aldosivi (visitante).

Gimnasia La Plata (51):

Fecha 15: Estudiantes de Río Cuarto (visitante).

Fecha 16: Belgrano (local).

Una definición que promete hasta la última fecha

La tabla anual no solamente entrega un reconocimiento deportivo: también define plazas para las competencias internacionales de 2027. El equipo que termine primero será reconocido como Campeón de Liga y se quedará con uno de los títulos más importantes de la temporada.

Con Boca y Argentinos en lo más alto, Rosario Central y Vélez a la expectativa y River obligado a ganar el Superclásico, las dos jornadas que restan prometen una definición apasionante.

La Bombonera será el escenario de uno de los partidos más esperados del año, pero también de un encuentro que puede tener consecuencias directas en la carrera por la corona anual. Boca quiere defender la cima, River necesita dar el golpe y, mientras tanto, Argentinos espera su oportunidad para quedarse con un título que hoy comparte en puntos con el Xeneize.