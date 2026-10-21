Montevideo City Torque y Atlético Mineiro ya juegan los segundos 45 minutos en el estadio Centenario, en una noche pasada por agua que definirá al rival del Xeneize en la lucha por el título continental. El equipo brasileño busca sostener la diferencia conseguida en la ida, mientras que el conjunto uruguayo necesita una reacción para mantener viva la ilusión de dar vuelta la serie.

Del otro lado ya está Boca Juniors, que consiguió el pasaje a la final tras vencer por 3-1 a Vasco da Gama en el Maracaná. Por eso, el cruce en Uruguay tendrá un atractivo adicional: de allí saldrá el rival del Xeneize en la definición del certamen continental.

Atlético Mineiro, con ventaja y la mira puesta en otra final

El Galo dio un paso decisivo en el primer encuentro, disputado en Brasil. Con los goles de Reinier, Bernard y Thiago Borbas, se impuso por 3-0 y ahora buscará administrar esa diferencia para sellar su clasificación.

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez también llega después de una victoria por 1-0 frente a Coritiba por el Brasileirao, torneo en el que ocupa el sexto puesto con 50 puntos, según los datos previos al encuentro.

Atlético Mineiro quiere alcanzar su segunda final consecutiva de la Sudamericana. En la edición de 2025 perdió la definición frente a Lanús por penales, en Asunción, y ahora buscará dar el último paso para volver a disputar el título.

City Torque va por una remontada en el Centenario

Montevideo City Torque tendrá una tarea exigente: necesita revertir los tres goles de diferencia para mantener vivo su sueño continental. El equipo conducido por Marcelo Méndez fue superado en la ida y ahora intentará mostrar otra imagen en su casa.

En su último compromiso por el torneo uruguayo, Torque cayó ante Albion, aunque reservó a buena parte de sus habituales titulares con la mira puesta en la revancha ante el conjunto brasileño.

El equipo local buscará aprovechar el apoyo de su gente y encontrar un gol temprano que le permita meterse nuevamente en la serie. Enfrente tendrá a un rival que llega con margen en el resultado y la posibilidad de manejar el desarrollo del partido.

Probables formaciones de City Torque y Atlético Mineiro

Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Francisco Pizzichillo, Gutiérrez, Kevin Silva, Franco Silvera; Gonzalo Montes, Pablo Siles, Guzmán; Esteban Obregón, Salomón Rodríguez y Leandro Andrade. DT: Marcelo Méndez.

Atlético Mineiro: Gabriel Delfim; Natanael, Lyanco, Vitor Hugo, Renan Lodi; Fred, Maycon, Kevin Castaño; Pedrinho, Reinier y Tomás Cuello. DT: Eduardo Domínguez.

Las alineaciones son probables y podrían presentar modificaciones antes del inicio del encuentro.

City Torque vs. Atlético Mineiro: horario, estadio y TV

Partido: Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro.

Competencia: vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026.

Día: miércoles 21 de octubre.

Horario: 19.00 de Argentina.

Estadio: Centenario, Montevideo.

Árbitro: Cristian Garay (Chile).

VAR: Rodrigo Carvajal (Chile).

Transmisión: ESPN.

Con la ventaja de tres goles conseguida en Brasil, Atlético Mineiro buscará cerrar la clasificación, mientras que City Torque intentará protagonizar una remontada para cambiar el destino de la serie. Boca, mientras tanto, espera conocer al rival con el que disputará el título continental.