MasterChef Celebrity se encontró el martes con un competidor que no estaba en otro canal de aire. Mientras Telefe emitía el programa conducido por Wanda Nara, Boca jugaba ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana en ESPN y DSports. La transmisión del partido concentró la mayor audiencia de la noche y modificó el panorama habitual del reality.

A las 22:39, el encuentro de Boca registraba 14,3 puntos de rating. Esa marca ubicaba a la señal deportiva por delante del resto de la televisión en ese momento. Para MasterChef Celebrity, la competencia principal ya no era únicamente Otro día perdido, el ciclo de Mario Pergolini en El Trece.

Cuánto midió MasterChef Celebrity durante el partido de Boca

A las 23:10, el reality de Telefe marcaba 8,6 puntos. En ese mismo corte, Otro día perdido registraba 3,8, mientras que Pasó en América obtenía 0,9. Aunque el fútbol le había quitado el liderazgo general, MasterChef Celebrity seguía encabezando la medición entre esos canales de aire.

La diferencia con el programa de El Trece era de 4,8 puntos a favor de Telefe. El dato permite distinguir las dos competencias de la noche: el ciclo de Wanda Nara quedó detrás de la transmisión deportiva, pero conservó una ventaja amplia sobre Pergolini a las 23:10.

Boca, además, sostuvo su convocatoria hacia el final del período informado. A las 23:15, el partido llegó a 15,5 puntos, es decir, 1,2 más que a las 22:39. Ese fue el registro más alto de los datos difundidos y consolidó el primer lugar a la transmisión de ESPN y DSports.

El contraste fue claro: Boca llegó a 15,5 puntos, mientras MasterChef Celebrity marcaba 8,6. La diferencia rozó los siete puntos y dejó al partido como el gran ganador del rating del martes.

Frente a la televisión abierta, el reality conservó la ventaja. MasterChef Celebrity superó a Otro día perdido por 4,8 puntos, con 8,6 contra 3,8, mientras Pasó en América registraba 0,9. Telefe quedó así al frente de los canales de aire, aunque el fútbol se llevó la mayor audiencia de la noche.