Boca le ganó al Vasco da Gama por 3-1 en el Maracaná, y se metió en la final de la Copa Sudamericana, dando vuelta la serie adversa de 1-0 post ida. El Xeneize cortó una racha de 11 partidos sin poder ganar en territorio brasileño, y se ilusiona con una nueva conquista continental.

Hacía 11 partidos que Boca no ganaba en Brasil, la última victoria fue el 2 de diciembre del 2020 cuando se impuso por 1-0 ante el Inter de Porto Alegre con tanto de Carlos Tévez, quien hizo un recordado festejo conmemoratorio a Diego Maradona.

En los caso 6 años, el Xeneize cayó en 7 oportunidades, entre ellas la final de la Copa Libertadores ante el Fluminense el 11 de noviembre del 2023, e igualó en cuatro ocasiones. Además, marcó apenas 6 goles y recibió 17 durante esa seguidilla.

En El Maracaná, cortó la racha tras imponerse al Vasco por 3-1, Lautaro Di Lollo abrió el marcador, Miguel Merentiel amplió la ventaja y Leandro Paredes sentenció la clasificación con un golazo sobre el final. Puma Rodríguez había marcado para el conjunto brasileño.

Ahora, Boca espera rival para la gran definición, que saldrá esta noche entre Montevideo City torque vs Atlético Mineiro. La definición será el sábado 21 de noviembre en el Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, Colombia.