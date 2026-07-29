La hora de la verdad se acerca para Boca. Tras dejar atrás la dura caída frente a Deportivo Riestra por el Torneo Clausura, el Xeneize ya aterrizó en Chile y comenzó a enfocarse de lleno en el partido más importante de las últimas semanas. En Rancagua, el equipo de Rodolfo Arruabarrena buscará sellar su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana cuando visite a O’Higgins por la revancha de los playoffs.

Consciente de lo que hay en juego, el entrenador ya tiene prácticamente definido el equipo que saldrá al campo de juego. El Vasco planea realizar dos modificaciones respecto a la formación que se presentó en La Bombonera y además apostará por una variante táctica que recuerda a su exitoso primer ciclo al frente del club.

La principal novedad pasa por la defensa. Leandro Lozano, recuperado de sus molestias físicas, volverá a la titularidad para completar una última línea que mantendrá a Álvaro Montero en el arco, acompañado por Nicolás Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco.

En la mitad de la cancha también habrá cambios. El capitán Leandro Paredes volverá a ser la bandera futbolística del equipo y estará acompañado por Milton Delgado y Santiago Ascacíbar, quien se perfila para ingresar desde el arranque. De esta manera, Leonel Flores perdería su lugar entre los titulares.

Más adelante aparecerá Tomás Aranda como enlace entre el mediocampo y el ataque, una función clave dentro del esquema que imagina Arruabarrena. En ofensiva, la responsabilidad recaerá sobre Miguel Merentiel y Sebastián Villa, quienes conformarán una dupla de ataque con la misión de romper la resistencia del conjunto chileno.

La decisión táctica también marca un cambio de rumbo. Después de utilizar un 4-2-3-1 en sus primeros compromisos al frente del equipo, Arruabarrena se inclinaría por un 4-3-1-2, un sistema que supo darle grandes resultados durante su primera etapa como entrenador de Boca y que ahora reaparece en una noche donde no hay margen para los errores.

En la previa también hubo novedades importantes. Carlos Palacios quedó fuera de la delegación luego de resentirse de una lesión, mientras que Milton Giménez volvió a estar disponible y se reincorporó al plantel para este compromiso internacional.

Con la ilusión intacta y la presión de conseguir el objetivo, Boca ya está en territorio chileno. Ahora, todas las miradas apuntan al duelo ante O’Higgins, una prueba que puede marcar el rumbo del semestre y definir si el equipo sigue soñando en la Copa Sudamericana o se despide prematuramente de uno de sus grandes objetivos del año.

Probable formación de Boca

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.