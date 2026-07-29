Bautista Maggio es uno de los jóvenes talentos neuquinos que se abren en el plano nacional. El nacido en Añelo juega al vóley en Boca, luego de un largo proceso dentro de la selección neuquina y el Beach Vóley.

Inició a los 11 años en la arena, y dos años más tarde se sumó a la Escuela Municipal de Añelo. El talento se vio rápidamente y el paso al indoor se hizo inminente, donde cumplió todos los procesos de selección neuquina, comenzando en Sub 14,16 y ahora en la pre selección Sub 18 que jugará los Juegos de la Araucanía.

La gran chance nacional llegó en el 2024, cuando en un torneo metropolitano con Biguá fue captado por Boca, quien luego de dos pruebas realizadas, lo convocó para sumarse al plantel juvenil Xeneize donde hoy está disputando la Liga Metropolitana. “Estoy bien, a full entrenando y jugando los fines de semana, trabajando porque no es fácil y hay que darlo todo para tener el lugar” dijo el deportista, quien está terminando el secundario en el colegio de deportistas.

Para el punta de 18 años, los objetivos son claros: “Quiero lucirme y poder ser convocado en la Selección Argentina y poder demostrar lo que es el vóley del interior”.

En sus vacaciones, fue reconocido por el Intendente de Añelo: Fernando Banderet, quien resaltó el trabajo del deportista, “es el fiel reflejo de que con esfuerzo, apoyo familiar y políticas deportivas locales, los sueños no tienen techo”, agregando además que “agradeciéndole por representarnos con tanta altura y animando a cada joven añelense a mirarse en su espejo: a animarse a entrenar, a superarse y a llevar con orgullo la bandera de nuestra localidad a donde sea que vayan”.

Fue reconocido Fernando Banderet, intendente de Añelo

Sobre esto, el neuquino se mostró “contento por el reconocimiento, me ayuda un montón para seguir adelante, sabiendo que el pueblo está y me da una mano para seguir y metiéndole allá, es un orgullo representar al pueblo” culminó

Bautista Maggio es otro de los talento de exportación neuquina, que busca su lugar en el máximo nivel del vóley nacional, donde apunta para el segundo semestre el clausura metropolitano, y los Juegos de la Araucanía donde vestirá la camisera de Neuquén.