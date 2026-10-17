Boca Juniors derrotó como local en La Bombonera a Talleres de Córdoba 2 a 1 por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 y alcanzó de manera transitoria el primer puesto de la Tabla Anual, hasta que Independiente Rivadavia se presente ante Tigre.

Apenas 11 minutos demoró el visitante en poner las cosas cuesta arriba para la formación que dirige Rodolfo Arruabarrena. Matías Galarza tomó la pelota en mitad de cancha y avanzó ante la pasividad del dueño de casa. Con tiempo y espacio, el mediocampista sacó el remate que se coló en el ángulo superior izquierdo del arco defendido por Álvaro Montero.

Merentiel al rescate

El goleador uruguayo Miguel Merentil marcó presente a los 18, aprovechando el paso de Lautaro Blanco para definir de primera y cruzar un remate que trajo tranquilidad en el dueño de casa.

Todo fue de Boca tras el empate transitorio, pero ya en tiempo de descuento, Talleres se hizo presente nuevamente. Agustín Álvarez le ganó a los centrales, giró ante la marca de Costa y con un remate potente terminó impactando la pelota contra la base del palo.

La primavera de Flores

En el arranque del complemento, a los 4 minutos, una gran jugada de Leonel Flores terminó con la definición del juvenil. Como extremo por la izquierda, el delantero condujo la pelota y a la corrida cruzo el remate al segundo palo de los cordobeses.

Síntesis

Boca 2: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Ángel Romero; Leonel Flores, Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Talleres 1: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Matías Galarza; Rick Morais, Giovanni Baroni, Valentín Depietri; Agustín Álvarez. DT: Omar de Felippe.

Goles: PT 11' Galarza (T), 18' Merentiel (B). ST 4' Flores (B).

Cambios: ST al inicio Dylan Gorosito por Lozano (B), 8’ Diego Valoyes por Rick (T) y Mateo Cáceres por Baroni (T), 14' Valentín Dávila por Fattori (T), 27' Carlos Palacios por Romero (B), 32' Enner Valencia por Merentiel (B), 42' Rodrigo Bacidalupe por Flores (B).

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Estadio: La Bombonera, Buenos Aires.

La previa

El Xeneize llega a este compromiso después de empatar 2-2 ante Instituto por el campeonato local y de perder 1-0 frente a Vasco da Gama en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. Con la revancha programada para el martes en Brasil, Rodolfo Arruabarrena deberá administrar las cargas y definir qué futbolistas estarán desde el arranque.

Boca suma 51 puntos en la tabla anual y se encuentra a una unidad de Independiente Rivadavia, por lo que una victoria le permitiría quedar momentáneamente en lo más alto. La posibilidad de pelear por ese objetivo y la necesidad de llegar con fuerzas al duelo internacional convierten al partido en una prueba exigente para el equipo.

Talleres, por su parte, llega tras igualar sin goles frente a Independiente y atraviesa una campaña complicada. El conjunto dirigido por Omar de Felippe suma nueve puntos y necesita empezar a ganar para mantener sus aspiraciones de clasificación a los playoffs.

Una noche de fútbol con transmisión de Prima Multimedios

El partido comenzará a las 21:30 y será televisado por TNT Sports. Además, los hinchas podrán seguir la previa, el encuentro y el análisis posterior por la transmisión exclusiva de Prima Multimedios, a través de Radio Mitre Patagonia 90.5 en Neuquén.

Este viernes 16, desde las 21 y hasta las 23:59, prendete al Super Mitre Deportivo y viví cada jugada, las incidencias y todo lo que deje el cruce entre Boca y Talleres en La Bombonera.