La aparición de una camiseta de Boca Juniors en un programa británico llamó la atención de los hinchas argentinos y anticipó una conversación que promete dar que hablar. Rio Ferdinand, histórico defensor del Manchester United, se reencontró con Carlos Tevez para grabar una entrevista en la que ambos repasaron una de las decisiones más polémicas de la carrera del delantero: su pase al Manchester City.

El encuentro formará parte de Rio Ferdinand Presents, el podcast que conduce el exfutbolista inglés. En la presentación del material, estuvo acompañado por el analista Joel Beya y el creador de contenido Ste Howson, con quienes adelantó algunos detalles de una charla que tuvo momentos de tensión y preguntas incómodas.

Uno de los puntos centrales fue el traspaso de Tevez al Manchester City en 2009, después de su paso por el conjunto de Old Trafford. Aquella decisión generó un fuerte revuelo entre los seguidores del United y alimentó una rivalidad que trascendía lo deportivo. Años después, el tema volvió a aparecer en escena durante el intercambio entre los dos excompañeros.

Ferdinand contó que el exdelantero argentino no esquivó la discusión y decidió preguntarle directamente por sus cuestionamientos de aquella época. "Me dijo en la cara: '¿Por qué no te gustó? ¿Cuál era tu problema?'", relató el británico al describir la actitud frontal del Apache durante la grabación.

El exdefensor también destacó la personalidad del futbolista surgido de Boca, al recordar que siempre se caracterizó por hablar sin rodeos. "Va directo al grano y sin pedir disculpas, tal como era en el vestuario y en la cancha", expresó Ferdinand, que dejó entrever que el contenido tendrá varios pasajes intensos.

La entrevista tuvo una previa que también despertó interés en las redes sociales. El exjugador del Manchester United publicó fotografías actuales y otras del pasado junto a Tevez, con quien compartió plantel entre 2007 y 2009. Las imágenes sirvieron para recuperar distintos momentos de una etapa que terminó con caminos futbolísticos opuestos.

Un reencuentro único y especial

En una de las postales que más repercusión generó, Ferdinand aparece bromeando con el argentino mientras intenta quitarle la medalla de campeón de la Premier League que consiguió con el Manchester City durante la temporada 2011/12. El gesto reflejó la mezcla de rivalidad, humor y respeto que atraviesa el vínculo entre ambos.

Ahora, la expectativa está puesta en la publicación completa de la charla, que permitirá conocer la versión de Tevez sobre aquel controvertido cambio de club y escuchar el intercambio sin los recortes de la presentación. Con Boca nuevamente presente en la escena, el reencuentro entre Rio Ferdinand y Carlos Tevez promete recuperar una historia que todavía genera debate entre los hinchas ingleses y argentinos.