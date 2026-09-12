Boca Juniors derrotó con facilidad a Central Córdoba de Santiago del Estero 3 a 1 por la novena fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol y se afianza en puestos de clasificación a los playoffs en la Zona A.

Apenas cinco minutos tardó en demostrar el Xeneize alternativo la enorme superioridad de plantel respecto a su rival de esta noche. Una combinación entre Lautaro Blanco y Sebastián Villa por la izquierda terminó en el centro del lateral que conectó el paraguayo Ángel Romero para la primera diferencia.

El segundo de la noche para el dueño de casa llegó a los 12 minutos. Nuevamente por los costados, pero esta vez por la derecha, quien se proyectó fue Dylan Gorosito que mandó un centro-asistencia para el ecuatoriano Enner Valencia que de esta manera marcó su primer tanto con la camiseta boquense.

Al regreso de los vestuarios ninguno de los equipos presentó modificaciones en su formación. En los primeros minutos del complemento, el Ferroviario mostró alguna reacción respecto al rendimiento de la primera parte, pero sin alterar el resultado.

Y como para calmar cualquier intento de reacción, a los 11 apareció nuevamente el paraguayo Romero para desatar la fiesta en La Bombonera luego de un gran remate de media distancia que se hizo imposible para el arquero Alan Aguerre.

Al partido le sobraron muchos minutos, pero ya sobre el final, en el minuto 45, el visitante llegó al descuento para decorar el resultado. La definición fue del ingresado Martín Cutiño que superó a Leandro Brey.

Síntesis

Boca 3: Leandro Brey, Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, William Alarcón, Carlos Palacios; Ángel Romero; Enner Valencia, Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Central Córdoba 1: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Darío Cáceres; Lucas González, Matías Vera, Fernando Martínez, Diego Barrera, Marco Iacobellis, Leonardo Sequeira. DT: Sebastián Domínguez.

Goles: PT 5' Romero (B), 12' Valencia (B). ST 11 Romero (B), 45' Martín Cutiño (CC).

Cambios: ST 20’ Horacio Tijanovich por Barrera (CC) y Martín Cutiño por Moyano (CC), 23’ Matías Satas por Blanco (B) y Leonardo Marchi por Cáceres (CC), 27’ Rodrigo Bacidalupe por Valencia (B), Santiago Ascacibar por Belmonte (B) y Milton Giménez por Romero (B).

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Yamil Possi

La previa

El Xeneize llega a este encuentro luego de la valiosa victoria conseguida ante San Pablo de Brasil 1 a 0 por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Con la mirada puesta en el encuentro de vuelta, Rodolfo "Vasco" Arruabarrena decidió presentar un equipo alternativo en el certamen nacional y darle descanso a sus mejores valores.

De todas maneras, Boca no se puede confiar en el Torneo Clausura ya que ocupa el octavo puesto en la Zona A con 11 puntos y un resultado adverso lo dejaría fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

Central Córdoba, por su parte, tuvo un muy flojo inicio de campaña en este Torneo Clausura, en el que solo sumó siete puntos y está decimocuarto en la Zona A. En la última fecha, los dirigidos por Sebastián Domínguez cayeron 1 a 0 en condición de locales ante Independiente.

El cotejo será transmisión del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital desde las 21 por las emisoras de la corporación AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) Clásicos & Noticias 90.7, Mitre Patagonia 90.5 y Las Palmas 96.1.